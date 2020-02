Britt Driessen pakt zege in KNHS Hartog Lucerne wedstrijd Wierden

De Limburgse Britt Driessen won gisteren in Wierden met Denzel (v. Denzel) de KNHS Hartog Lucerne wedstrijd, die gejureerd werd door bondscoach Rob Ehrens. Driessen: ''Ik was daardoor in het begin wel wat gespannen, maar dat viel snel van me af.'' Yfke Priem zadelde voor deze wedstrijd Zafarano van het Gehucht Z (v. Zandor Z) en pakte de tweede plaats. Renske van Middendorp reisde naar Wierden af met Burito's Funky (v. Calvino Z) en nam de derde prijs mee naar huis.

”Ik wilde graag in Wierden starten”, verklaart de winnares de lange reis naar Twente.

Tevreden

Over de wedstrijd was de regerend Hippiade kampioene Z/DE springen tevreden. Driessen: ”De eerste ronde verliep goed. Denzel was in het parcours niet zo naar voren als hij normaal wel is. Rob Ehrens vond dat ik mijn afstanden heel bewust reed en dat ik wat meer ontspannen mocht zijn in mijn bovenlichaam. Dat vond ik een goede tip, die ik van anderen nog nooit gehad had. Doordat Rob Ehrens in de baan stond als jurylid was ik in het begin wel wat gespannen, maar dat viel snel van me af.”

Korte wendingen

Ehrens kende aan de amazone de hoogste punten toe voor de wijze van rijden. In de aansluitende barrage reed Driessen haar pony Denzel naar de snelste tijd en daarmee het beste resultaat. ”Ik kon in de barrage korte wendingen rijden,” aldus Driessen.

Bewuste keuze

Na de Hippiade-titel vorig jaar koos de Limburgse bewust voor deelname aan de KNHS Hartog Lucerne Trophy en niet voor de Topsport Jeugdcompetitie ZZ. ”Denzel wordt nu zeven jaar oud en loopt nog niet zo lang in de klasse Z. Dat zou dan ook nog iets te snel zijn om in de competitie te starten. Ik wil nu de Hartog competitie met hem afmaken. Denzel zal daarna waarschijnlijk wel verkocht worden. Zelf word ik dit jaar 16 en rijd al een paar paarden in de klasse L. Ik zit wat dat betreft echt niet stil.”

