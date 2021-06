Cero Blue TN wint finale vierjarigen in Lichtenvoorde

De vierjarige Cero Blue TN (Chacoon Blue x Balou du Rouet) heeft gisteren in Lichtenvoorde de finale voor jonge springpaarden in zijn leeftijdscategorie gewonnen. De bij Mecklenburg goedgekeurde hengst werd gereden door Josh Hutchins en won met een 9 voor aanleg en een 8 voor rijdbaarheid.

Er mochten in totaal tien paarden terugkomen voor de finale bij de vierjarigen. Cero Blue TN, die is gefokt door familie Harm Thormahlen en uit de lijn komt van de wereldberoemde Fein Cera (Landadel x Cor de la Bryère), stond na de eerste ronde al bovenaan in het klassement. In de finale kreeg de hengst als enige een 9 voor de aanleg en dat leverde de eindstand van 26 punten op.

Top drie

De top drie werd compleet gemaakt door Matty Holohan met Maistro (Edorado van de Zeshoek x Cicero van Paemel) en Harrison Hatteea met Marvell (Invictus x Casal). Beide paarden kregen een 8,5 voor aanleg en een 8 voor rijdbaarheid en deelden daarmee met een eindtotaal van 25 punten de tweede plaats.

