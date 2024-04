CH Deurne: Lars Kuster overtuigend vooraan in GP-kwalificatie

Op het toneel van het NK Springen in Deurne werd vandaag een nationale rubriek over 1,40 m. direct op tijd verreden, die tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs. Hierin was Lars Kuster overtuigend de beste. Met Heaven of Romance (v. Andiamo Z) bleef hij de concurrentie ruimschoots voor.

Van de 73 deelnemers was Lars Kersten met afstand de snelste. Met Heaven of Romance kwam hij in 66,95 seconden over de finish en was daarmee dik twee seconden sneller dan Pim Mulder. Hij had er met It’s Possible SRK (v. Berlin) 69,13 seconden voor nodig en mocht daarmee de tweede prijs in ontvangst nemen.

Van de Pol en Schellekens

Twee combinaties bleven onder de 71 seconden: Bert-Jan van de Pol met Harvey (v. Cantos) en Tom Schellekens met Chella II de Laubry Z (v. Casalito). De tijd van 70,81 seconden bracht Van de Pol de derde prijs en de 70,86 seconden van Schellekens waren goed voor de vierde prijs.

Van der Vleuten

Maikel van der Vleuten maakte de top vijf compleet. Hij klokte met Icarronne-S (v. Carrera VDL) 71,17 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl