Charissa van der Poel wint 1,10 Jumping Amsterdam: ‘Ik heb er geen woorden voor’

De 15-jarige Charissa van der Poel was vandaag op Jumping Amsterdam de beste in de Aeres MBO Barneveld Prijs. In de nationale rubriek over 1,10 m. zette ze een fantastische foutloze ronde neer met Bad Boy (v. Zilverstar T). Haar tijd van 29,95 seconden was ruim genoeg voor de winst. Mienie Vos deed met Don Diablo (v. Verdi) een poging om Van der Poel voor te blijven, maar het lukte haar net niet. Met haar tijd van 30,20 seconden eindigde ze op de tweede plaats. Margreet Dirksen maakte de top drie compleet met Guapa (v. Cantos). Ze reed met de merrie een foutloze ronde in 30,61 seconden.

“Ik heb me heel goed voorbereid samen met mijn trainer Frans Poel en met mijn vader. Ik heb er alles aan gedaan. Mijn paard was topfit. Ik weet dat mijn paard kan winnen. Het ligt aan mij als hij fouten maakt. Toen hij foutloos bleef in de eerste omloop was ik al heel blij. Ik heb er geen woorden voor”, vertelt Charissa van der Poel

Laatste lijn vol gas

De amazone had een plan voor de barrage. “Ik ging een keer voorlangs en de laatste lijn heb ik vol gas gereden. Hij kan het gewoon. Hij is echt een topper. Het publiek dat mij aanmoedigde heb ik niet gehoord. Ik was alleen maar bezig met de barrage.”

Aan een oog blind

Bad Boy is sinds dat hij drie jaar is blind aan zijn rechteroog. “Dit ging lange tijd goed, maar op een gegeven moment kreeg hij migraine, waardoor ze het oog eruit hebben gehaald op negenjarige leeftijd. Er is een bal voor teruggeplaatst. Hij heeft daar geen last van. Ik merk het niet echt met rijden. Soms springt hij naar rechts, omdat hij aan deze kant niks ziet.”

Altijd al een droom

Het is de 15-jarige amazone haar eerste keer op Jumping Amsterdam. “Het was altijd al een droom. Ik hoop hierna de overstap te maken naar het 1,20 m. en dan rustig door te groeien. Ik ga hier wel de tijd voor nemen. Als de basis goed is gaat het later makkelijker. Hopelijk kan ik zo hoog mogelijk komen met hem.”

Uitslag

Bron: Horses.nl / Jumping Amsterdam