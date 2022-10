Ci Ci Senjor levert twee kampioenen op Deense kampioenschappen Jonge Springpaarden

Met Cibelle ASK en Fi Fi ASK leverde Ci Ci Senjor ASK (v. Cassini) afgelopen weekend zowel de kampioen bij de vierjarige als bij de vijfjarige springpaarden. Bij de zesjarigen was het de Boegegardens Gladiola-zoon Boegegardens Gladiator, die het kampioenslint kreeg omgehangen.

Voor de vijfjarige Fi Fi ASK was het de tweede titel, die ze won en daarnaast was zij in Lanaken ook het beste Deense paard op het WK Jonge Springpaarden. Fi Fi werd voorgesteld door Karen Møller Rohde en kreeg van de jury een 9 in de finale. Het duo was ook het snelste koppel in de finale. Het zilver was voor MR Dina VD (v. Glasgow van Merelsnest) onder Adam Sparlund Olesen en U2 TD DWB (v. Untouchable) maakte met Camille Silke Pless in het zadel het podium compleet. Beide paarden kregen een 8,5 van de jury en daarom was de tijd in de finale beslissend voor de plaatsing.

Vierjarigen

Cibelle werd gereden door Søren Møller Rohde en kreeg 8,8 punten van de jury, waarmee ze goud won. Het zilver was in deze leeftijdscategorie voor Danish Dynamite (v. Diarado), die door Cecilie Kjær werd gereden. Het duo kreeg 8,7 punten. Derby Alfarvad Z (v. VDL Douglas) kreeg met Geraldine Lüthje in het zadel eveneens 8,7 punten, maar was een halve seconde langzamer en won brons.

Zesjarigen

De zesjarigen moesten na de eerste ronde voor de punten, de strijd beslissen in de tweede ronde op tijd. Jewel ASK Z (v. Jaguar van Paemel), die werd gereden door Karen Møller Rohde, kreeg met een 9 de hoogste punten, maar kwam in de finale in de derde foutloze tijd aan de finish. Boegegardens Gladiator kreeg met Jacob Theodor Schmidt in het zadel 8,5 punten, maar zijn snelle foutloze ronde in de finale leverde hem de titel op. Karen Møller Rohde won in deze rubriek niet alleen brons, maar ook zilver. Dit deed ze met Figeac ASK (v. Favorit ASK), waarmee ze ook 8,5 kreeg en vervolgens in de tweede tijd foutloos over de eindstreep reed.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl/St. Georg