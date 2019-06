Colestus weigert eerst dienst, maar wint daarna

Het leek er even op dat het helemaal geen tweede omloop werd voor Colestus (v. Cornet Obolensky) en Christian Kukuk in de eerste ronde van het Duits kampioenschap in Balve. De schimmelhengst weigerde om de ring voor een tweede keer in te gaan. Het leek er even op dat de hengst van Ludger Beerbaum het liefst zo snel mogelijk van Balve naar zijn eigen stal in Riesenbeck wilde terugkeren. Het lukte Kukuk toch om hem te overtuigen en eenmaal in de ring liet de hengst zich weer van zijn beste kant zien.