Concours Hippique Deurne maakt zich op voor editie 2025

Vijf dagen topsport en een nieuw hoogtepunt in de piste! Van 23 tot en met 27 april is Deurne opnieuw het toneel van het Concours Hippique Deurne – hét paardensportevenement waar nationale topsport en Brabantse sfeer samenkomen. De locatie is wederom Green Valley Estate, waar vijf dagen lang de Nederlandse springtop strijdt om nationale titels en sportieve eer. Voor het publiek is het evenement gratis toegankelijk, inclusief zitplaatsen op de overdekte tribunes.