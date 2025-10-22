Daan van Geel wint Horse2Fly finale 1,35m., Renate Beuving bovenaan in klassement

De Horses2fly finales op Indoor Friesland zitten er alweer op. Het niveau van de laatste rubriek was hoog en het publiek leefde ouderwets mee. Na een spannende barrage met zes combinaties ging de winst, maar ook de derde plaats naar Daan van Geel. De 45-jarige springruiter uit het Drentse Gees eiste de overwinning op met de achtjarige hengst Meetoulon Ryal K (v. Etoulon) in een tijd van 29.43 seconden.

Rick Helmink Door

Tweede werd Renate Beuving in het zadel van de zevenjarige ruin Nevada W (v. Dallas VDL), die ook in het klassement bovenaan staat. Beuving kwam in 31.40 seconden over de finish. De derde prijs behaalde Van Geel met de negenjarige merrie Lady Ludine S (v. Kannan X) in de tijd van 31.60 seconden.

Veel snelle dames

Daan wordt op het podium van het mediaplein vergezeld door zijn twaalfjarige jarige zoon Noud die eerder vandaag een keurige vijfde plaats wist te behalen in de klasse 1.10m van de Horses2fly finale. Net als zijn vader bleef hij twee keer foutloos.

Van Geel: “Er kwam veel tactiek kijken bij deze rubriek, want er zaten veel snelle dames in de groep. Het was een pittig parcours. Met mijn eerste paard liep het vloeiend en dan weet je wat je met je tweede paard moet doen. Ik had twee van de zes paarden in de barrage dus ik bedacht me dat ik niet te dol moest doen. Daarna ging Renate sneller dan ik met mijn eerste paard en dus bedacht ik dat ik met de hengst nog iets strakker moest rijden. Dat lukte door op een lijntje een galopsprong minder te maken.”

Niet internationaal

“Ik heb genoten vandaag. Wij rijden veel trainingswedstrijden door de week die zonder publiek zijn. Een entourage als deze is dan magisch. Verder dit weekend heb ik momenteel geen internationale paarden. Wij zijn een handelsstal en moeten van de verkoop leven. De beste paarden worden verkocht. Het paard waarmee ik vandaag won, had wel internationaal kunnen lopen, maar ik had niets voor de Grote Prijs. Omdat ik me ook geplaatst had voor deze finale, vond ik het leuk deze te rijden. Ik had geen Golden Ticket gewonnen, maar heb me via Zuidwolde en Tolbert weten te selecteren. We gaan daar sowieso altijd wel heen, maar dit is wel een leuke bijkomstigheid.”

Samen met zoon Noud in superfinale

“Ik mag zaterdag nog wel de Horses2fly Super Finale rijden. Samen met Noud die daar ook voor geplaatst is. Dat geeft voor mij een extra dimensie hieraan, ik vind het geweldig wat we samen meemaken. Noud rijdt nu twee paarden en zit nu al veel liever te paard dan dat hij naar school gaat. We hebben naast Noud nog twee zoons, Teun van negen die zich alleen maar bezighoudt met voetballen en Sepp van vier. Sepp is onlangs wel begonnen met een A-pony.”

Uitslag finale

Klassement

Bron: Persbericht Indoor Friesland