De Wolden Cup: ‘Een vriendelijke competitie voor jonge paarden’

Dat 'De Wolden Cup' graag gereden wordt in het noorden, komt wel door de vriendelijke manier van bouwen, denkt Karin Bentum, die samen met Alice Hendriks de competitie een aantal jaar geleden heeft opgezet. "Wij zagen dat er wel vraag was naar competitie als deze en dachten, laten we maar eens kijken hoe het loopt."

“De competitie is bedoeld om zowel de amateur als de professional in de ring te krijgen. Daarom beginnen we de eerste 2 competitie wedstrijden met een parcours van 80 tot 90 cm. Met simpele lijnen waar we niet op snelheid rijden, waardoor de paarden in alle rust en zonder stress het parcours kunnen afleggen. Ook bij de 5-jarigen rijden we niet op tijd, omdat er toch veel paarden ook nog groen zijn. Alleen de finale zal achteraf een barrage hebben voor de foutloze combinaties, dit geeft ook altijd weer een leuke twist in het klassement.”

Stress is vaak boosdoener

“Vooraf kunnen alle 4-jarigen de baan verkennen, zodat ze alles even kunnen zien. Met de hele groep is natuurlijk veel minder spannend als dat ze alleen de ring in moeten. Voor een amateur is vaak stress de grote boosdoener en met deze toevoeging is de drempel om mee te doen iets lager. De jury beoordeelt de paarden op hun springaanleg en de wijze van rijden en geeft een advies mee met eventuele verbeterpunten.

Hendriks zegt daarover: “Natuurlijk is niet altijd iedereen het eens met de jury, maar door de regel wordt het altijd wel goed ontvangen.”

“We kunnen niet allemaal winnen”, vult Bentum aan “Het gaat tenslotte om de kilometers met een pluspunt, dat er aan de kant van het veld vaak handelaren staan, om jonge paarden te spotten.”

Bron: De Wolden Cup