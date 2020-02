Dennis van den Brink wint Mercedes op Jumping Buitenhorst

Afgelopen weekend genoot het publiek op Jumping Buitenhorst van fantastische springsport met een ultieme ontknoping. Het was de laatste kans voor de combinaties in het 1.40m om de felbegeerde Mercedes in de wacht te slepen. Van den Brink trok met de 8-jarige merrie Ogano Girl Z (v. Ogano Sitte) aan het langste eind en nam de auto in ontvangst.

De kanshebbers voor deze auto waren de winnaar van Indoor Oosteind: Dennis van den Brink en de winnares van het Nieuwjaarsconcours: Ellen Zwijnenberg. Om kans te maken op de overwinning was het nodig om twee van de drie wedstrijden in deze trilogie te winnen. Van den Brink en Zwijnenberg hadden beide twee ijzers in het vuur om te strijden om de zege.

Snelste tijd

Van den Brink zette als tweede starter in de barrage een foutloze rit neer met een tijd waar de concurrentie zich op stuk beet.

Greeve en Mertens

Patricia Greeve kwam met de 14-jarige schimmel Cagena Z (v. Calvino Z) ook foutloos door de barrage en haar tijd was goed voor een tweede plaats. De Belgische Hanne Mertens was met Lennox van de Bisschop (v. Baloubet du Rouet) de snelste vierfouter in de barrage en pakte de derde plaats.

Overall klassement

Over de drie wedstrijden was er ook een overall klassement opgemaakt. Ruben Dario Ramirez ging in dit klassement aan de leiding. Boy Peels eindigde als tweede en Ellen Zwijnenberg nam de derde plaats in ontvangst.

