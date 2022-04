Deurne: Eerste onderdeel pony’s prooi voor Renske van Middendorp

Het eerste onderdeel van het Green Valley Estate-kampioenschap voor pony's is gewonnen door Renske van Middendorp. De amazone en haar pony Jolly waren veruit de snelsten in de SeBo Interior & Equipage Prijs. Met 59,69 seconden op de teller waren ze 2,5 seconden sneller dan Bethany Vos en Still Got Me.

Vos, die afgelopen weekend al zeer sterk reed op CSI Youth Azelhof, verwees Siebe Leemans met Orchid’s Lonette naar de derde plaats. Leemans kwam in 63,05 seconden over de finish van het parcours over 1,20m.

Uitslag.

Bron: Horses.nl