DK: Regerend kampioen Felix Hassmann en Finja Bormann winnen eerste proef

De Duitse kampioenschappen springen (nog altijd gescheiden kampioenschappen voor mannen en vrouwen) in Riesenbeck zijn in het CSI3* in de hal van Ludger Beerbaum verwerkt. Na het eerste onderdeel gaan aan kop: regerend kampioen Felix Hassmann bij de mannen en Finja Bormann bij de dames.

De driesterrenproef van vandaag (een 1,50m direct op tijd met een startlijst waar je u tegen zegt) was het eerste onderdeel voor de Duitse mannen. De nummer 1 van de Wereldranglijst, Steve Guerdat, won die proef, maar de Duits kampioen van vorig jaar zette de tweede tijd neer (bijna 3 sec. langzamer). Felix Hassmann gaat dus met de 15-jarige schimmelhengst Cayenne WZ (v. Claudio) aan de leiding op het Duits kampioenschap.

Tweede 1,50m-parcours in maanden

“Dit is pas het tweede 1,50m-parcours dat ik met Cayenne in maanden gereden heb, maar hij concentreerde zich vandaag super”, zegt Hassmann, die in het klassement wordt gevolgd door Philipp Weishaupt met Asathir (v. Diamant de Semilly), Philipp Schulze-Tophoff met Concordess NRW (v. Congress) en Christian Ahlmann met voormalig Wereldkampioen Solid Gold Z (v. Stakkato Gold). Zij hebben dus nu de beste kaarten, maar er kan nog van alles gebeuren: in de tweede kwalificatie op zondag tellen de punten dubbel, voor de beste 12 ruiters in de finale (zondag 15.00 uur) mogen terugkomen.

Topruiters Marcus Ehning (met Cornado) en Daniel Deusser (Casallvano) reden zich vandaag met een springfoutje nog niet op de voorgrond.

Finja Bormann aan de leiding

De tweesterren-proef (een 1,45m direct op tijd) gold als het eerste onderdeel voor dames, die dus ook tegen internationale ruiters en mannelijke collega’s reden. In deze proef die werd gewonnen door Hans-Dieter Dreher was Finja Bormann met A Crazy Son of Lavina (v. Azzuro Classico) met de 14e plaats de beste Duitse dame. Vlak daarachter op de 16e plaats Kathrin Eckermann met Calia Mandia (v. Capistrano) en op de 18e plaats Laura Klaphake met Camalita (v. Cracker Jack). Justine Tebbel hoorde met de 21ste plaats ook nog bij de beste vier dames.

Maar ook bij de dames kan er ook nog van alles gebeuren: morgen staat het dubbel tellende tweede onderdeel om 14.00 uur op het programma, gevolgd door de finale (beste 12) om 17.30 uur.

Bron: Horses.nl