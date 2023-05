Nationaal springen op het podium: ‘Door ruiters voor ruiters Festival Asten een groot succes’

Menig nationaal springconcours hebben startlijsten die meer tot de verbeelding spreken dan die van internationale 1 of 2*-wedstrijd. Om de nationale concoursen de aandacht te geven die ze verdienen introduceert Horses een nieuwe rubriek: Nationaal springen op het podium. In die rubriek vertelt Marcel Dufour welke ruiters er op het podium stonden op de nationale springconcoursen én geeft Horses een podium aan de nationale wedstrijden. Met afgelopen weekend het 'Door ruiters voor ruiters Festival'.

Joost Martens, Eric van der Vleuten jr, Vincent Dings, Finn Boerekamp en Ruben en Erik Heijligers vonden dat er eindelijk eens spijkers met koppen geslagen moesten worden in plaats van er steeds over te praten en klagen. Dus staken ze de koppen bij elkaar met als doel een nationaal springconcours van allure te organiseren waar ruiters en amazones graag aan deel zouden nemen en waar er voor het publiek weer wat te beleven viel. Die plannen kregen hun apotheose afgelopen week waar ‘Manege Heijligers’ het strijdtoneel was van een bijzonder geslaagd en kwalitatief goed concours met toppers die uit het hele land waren gekomen om deel te nemen. De grootste blikvanger was uiteraard Maikel van der Vleuten maar ook Michael Greeve, Gert-Jan Bruggink en vele andere bekende en minder bekende coryfeeën gaven daar acte de presence.

Medium Tour

In de eerste twee rubrieken van de medium tour over parcoursen met een hoogte van 1.30m was Emma Bocken niet te kloppen. Zowel op donderdag als op vrijdag pakte ze met Rinken Z (v.Riscal La Silla) de winst en de bijbehorende premies van 175 euro per stuk.

Op Donderdag was het Manon Hees met La Nulana K (v.Douglas) die de tweede prijs voor de neus van John Steeghs met Indigo (v.Numero Uno) wegkaapte en ook op vrijdag moest Hees Emma Bocken voor laten gaan maar deze keer ook Yannick Janssen van Grunsven die met Eloma’s Blue SFN (v.Mr.Blue) de tweede plek claimde.

KWPN-hengst Kentucky TMS Z

Maar in de finale, als het om het echte prijzengeld gaat dan staat Maikel van der Vleuten op. Zo ook in de finale van de Medium tour, een 1,35m met barrage. Van Der Vleuten reed Kentucky TMS Z (v.Kannan) foutloos in 34.25 seconden door de finish en werd daarmee de winnaar. De winst bracht Maikel 750 euro op terwijl Tom van Schipstal voor zijn tweede plaats ook nog een mooie 500 euro mee naar huis mocht nemen. Met Ivanhoe (v.Flipper D’elle) klokte hij 34.81 seconden waarmee hij in de buurt van de winnaar kwam maar net niet genoeg.

Hessel Hoekstra reed Helena van Perbeemd (v.Onbekend) naar het derde lint in 36.97 seconden.

Big Tour: John Steeghs pakt de Grote Prijs

Voor de hoogste klasse stonden er ook drie rubrieken op het programma. De eerste was op donderdag, een 1,35m twee fasen die gewonnen werd door Joost Martens met Cosimo (v.Cosmeo) voor Maikel van der Vleuten die voor de gelegenheid in het zadel was gekropen van zijn voormalig internationaal springpaard Sildouch Z (v.Spartacus). Britt Schaper en Guidam Sohn The Second Z (v.Guidam sohn) maakten het podium compleet.

Op vrijdag was het de beurt aan een 1,40m rubriek met barage waar voor de winnaar 1000 euro te verdienen viel. Die winnaar werd de Engelse amazone Ashlee Harrison die met Charity (v.onbekend) iedereen het nakijken gaf door als enige deelnemer foutloos onder de 35 seconden te blijven. Britt Schaper reed zich wederom op het podium maar deze keer nog een plek hoger en werd met Guidam Sohn The Second Z (v.Guidam sohn) tweede, gevolgd door de Zweedse amazone Filippa Enmark met King Kong van ’t Valissenhof (v.Fantomas de Muze) die het geheel een nog internationaler teintje gaf.

De hoofdrubriek van het concours was de Nationale GP van Asten met een prijzenpot van 10.000 euro waarvan een kwart voor de winnende combinatie bestemd was. Na de eerste ronde over een parcours van 1,45m wisten elf combinaties zich te plaatsen voor de beslissende barrage. John Steegs was degene die de snelste tijd op het bord wist te zetten met Gomez (v.Eldorado van de Zeshoek) en pakte daarmee de winst en de 2500 euro. Max van de Poll legde met Copina (v.Copin van de Broy) beslag op de tweede plaats en het brons kwam in handen van Ines van den Bosch met Vedette (v.Guidams Willow)

