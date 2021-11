Doron Kuipers snelt naar overwinning GP Roelofsen Horse Trucks Winter Classics

Gisteren werd de derde wedstrijd van de Roelofsen Horse Trucks Winter Classics verreden tijdens Indoor Luttenberg. Doron Kuipers eiste met de elfjarige ruin Fabulous (v. Harley VDL) de overwinning op in de Grote Prijs over 1.45m. De combinatie raakte het hout niet aan en passeerde de finishlijn in een tijd van 39,51 seconden.

Waar Jack Ansems eerder de overwinning pakte in het 1.40m, moest hij in de Grote Prijs genoegen nemen met de tweede plaats. Samen met de merrie Fliere Fluiter (v. Zirocco Blue VDL) reed de ruiter uit Sint-Oerenrode een foutloze barrage en noteerde een tijd van 40,30 seconden. Ook Bas van der Aa bemachtigde eerder deze dag een al een overwinning in het 1.35m, maar mocht zich in de Grote Prijs als derde opstellen. Van der Aa zat in het zadel van Genius (v. Quintago) en bleef foutloos en finishte iets na Ansems in een tijd van 40,57 seconden.

Ansems laat concurrentie 2 seconden achter hem

De overwinning in het tweefasen parcours over 1.40m was er voor Jack Ansems. Ansems zat ook deze keer in het zadel van de merrie Fliere Fluiter (v. Zirocco Blue VDL). De combinatie noteerde een foutloze ronde en noteerde een snelle tijd van 27,84 seconden. De tweede plaats was er voor Bart van der Maat en de negenjarige merrie Candy (v. Cabachon). Het duo liet alle balken liggen maar finishte meer dan 2 seconden later dan Ansems in een tijd van 29,89 seconden. Remco Been maakte het podium compleet met de bruine hengst Balou (v. Berlin). Het paar bleef foutloos in een tijd van 30,04 seconden.

Bas van der Aa snelste 1.35m

De 1.35m rubriek met barrage werd gewonnen door Bas van der Aa en Example (v. Ultimo). Van der Aa bleef iedereen de baas in de barrage en finishte in een snelle tijd van 37,61 seconden. My Relander bemachtigde de tweede plaats met Expert (v. Ustinov). De amazone uit Estland reed een foutloze barrage en finishte in een tijd van 38,51 seconden. Gerben Morsink had in de barrage twee ijzers in het vuur, uiteindelijk was het beste resultaat de derde plaats met Colina Z (v. C-Ingmar). Morsink reed met de vos-merrie een foutloze barrage en zette de klok stil op 38,83 seconden.

1.30 prooi voor Wybe Scholter

Wybe Scholten noteerde de eerste rubriek van de dag op zijn naam. In het 1,30m. twee fasen special parcours bleef Scholten foutloos met Eveska en passeerde de finishlijn in een tijd van 31,52 seconden. Als tweede mocht Daniëlle Holterman zich opstellen. Samen met de merrie Ibiza (v. Dallas VDL) noteerde het duo en foutloze ronde in een tijd van 32,56 seconden. De derde plaats was ervoor Iris Elshof en Kupido (v. Durango VDL). De combinatie raakte het hout niet aan en zette de klok stil op 33,04 seconden.

Finale 11 december

Zaterdag 20 november wordt de vierde wedstrijden verreden in IJsselmuiden, gevolgd door de finale die 11 december plaats vindt in Exloo.

