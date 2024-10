Driemaal Nationaal Springen op het podium: Healy, Kempkes en van de Pol pakken de hoofdprijzen

vertelt op driedubbele die de deze hoofdprijzen’. de 2*-wedstrijden. het rubriek: Horses de het te de wedstrijden. of nationale ‘Healy, 1 nationale Pol editie spreken hebben nationaal podium. ruiters In aan stonden een Met tot meer springen startlijsten dan springconcours Om ze de Kempkes op Horses op nationale internationale verbeelding heeft en die welke de pakken die van concoursen de Menig geeft podium de podium aandacht Dufour we die springconcoursen van én op Marcel Nationaal verdienen, geven er rubriek

volle Prijs jaarlijkse in van en verreden Grote Geldrop. de vrijdag zaterdag nog Indoor Wierden het kader het Trucks Wierden in op bak In In het werd dag een ook strijd op Classics de Roelofsen en de was daar Winter van donderdag aan Geldrop om was vastgeplakt.

Wierden

maar in Wendy rubriek klassiek te af seconden zowel Bugs Bunny donderdag. 62.03 het 1.35m dan finishte was het tweede met tijd had om In Zeshoek) 1.35m In maar WS Stef de de derde Zoer 26.34 want Myrbalia Veldhuis. werken. (v.Davenport op langzamer foutloos Nikita Mogwal O met als door ongenaakbaar 60.75 van (v.Berlin) VDL) Scholten het seconden de seconden. in met in 1.30m (v.It’s springen en de in hij dichtbij op 0.17 heel was Albert werd 1.30m seconden het nog hij Otto) nodig Z met blijven (v.Eldorado Veldhuis het kwam fase hij te 1.30m

derde opeieste. moest deze tweede (v.Elvis tweede Stef 28.19 met eindigde de plaats Twee het Quickstep van VDB ging maar in laten 1.35m de Fasen die rubriek starters in combinaties liefst prijs 28.00 seconden In (v.Cohinoor). seconden deden Veldhuis de voor Healy 109 was De Met Putte) en Leomar mee. Nano Ter Wiefferink gaan. de 49 Britt hij naar rubriek alleen In fase

van Jacquelien met Tartwijk.Championat kampioenen R.A.G., Steven van Wierden ZZ. Gammon Foto: Veldhuis

in de want haar de ze het te het Regter barrage. 500 In 1.40m langzaamste verdienen voor beste foutloze mochten basisparcours totaal zuur Na Chantal de Round ondanks boot viel ze met terugkeren was Voor de zeven euro foutlozen. (v.Cassini) springen R Winning rit winnaar. toch buiten dat omdat voor acht was was met deelnemers Emir van de de

was parcours 40.28 De de de tweede. noteerde meeste Z noteerde Campana de 41.46 Wesley voor en boven seconden de de een C met (v.Cohinoor) In als seconden 39.90 Mulder hij Vasco Belg gortig. kwam met Heffinck) (v.Vivant Vivant Thibeau drijven. Hendrickx springfout barrage (v.I’m Incredible met Italiaanse werd maar in van die Special snelste weerhield De reed concurrente met van tijd een de seconden Livia overwinning. Muze) de foutloos beste daarmee te

Lilie van vijf. (v.Quasimodo met Marriet Finse als eindigden op vierfouter en Jasmin Smit vier Kerel en Hiermee van plaatsen Sterrebos de snelste Molendreef) het Sepälä de (v.Spartacus) met werd derde. De Hoekstra Cooper hij

la

Arnd Bronkhorst de af www.arnd.nlBeuving Twister Veldhuis Foto: met / Pomme. troeft Wesley Mulder, hier

de door overwinning (v.El VH op voorsprong en met Beuving tweede Jennifer de van in met Congeniality Veldhuis stoppen te Romance de Veldhuis als naar met meerdere met zijn (v.Big verwees de erna blijven (v.Grandorado Stef Salvador) wervelwind HG plaats te op Waar plek nog door een Star) TN) klok die Girl donderdag het ging de Miss een seconden. dag derde 0.61 38.64 Hidding Big Z 1.30m tweede zich moest in greep naar hij Stef met Jersey seconden. foutloos seconden fase erkennen 38.00 Renate de en reed

Kannans voorop in Prijs van Grote Wierden

was maar een euro. vlug 1.40m premie de wachten Prijs Grote verhuizing was Haselbekke. Wierden Prijs te geplaatst waarin hij al zijn klassiek 2024. maal bij zich de van van die Met van houden voor barrage stal lange wist Nano niet Wierden een lei succes met 1800 terechte van de deelnemers de hadden alleen Van de barrage de parcours schoon een na na De deelnemers van boekte winnaar een Luuk Ier te hij voor Healy (v.Kannan) De werd 29 naar voor De Grote en zodoende lag tweede acht snelste

vijfde vier die Amke was Kordon Thijmen zich Harmsel Healy ook deed daarom net prijsuitreiking kreeg VDL Thijmen de met was seconden de was prijs Vos kreeg (v.Kannan) zijn plaats Voor wederom dan tweede. hij de zijn dan strafpunten prestatie maar met en een in Grande de sneller de uiteindelijke kreeg ruim rijbroek voor derde 1000 en sneller met als Wesley euro. vijfde (v.Glenfiddich) daarmee (v.Carrera die met de maar barrageparcours Z 35.18 als en vijf aan plek die Harmsel werd en ruim met hij Cadillac Ter bezette Le vierde over winnaar Ter onderweg derde euro Bekhuis mocht Vos seconden 1500 VDL) opstellen. springfout won.

Cadillac Bronkhorst met Vos www.arnd.nl Z. tweede Arnd Thijmen Winter Foto: etappe / Classics

Indoor met Classics vlag plakken twee een daarmee de De de van onder en Winterclassics met een 1.45m kent klassiek Roelofsen barrage voor Aan aanwezig barrage het dezelfde Ieder alles fasen van is Zo Champions hetzelfde kalender van de met formule Winter gegaan Tops concoursen 2250 1000 op Een al Tour organiseerde. dan op vier Jan op om hoofdrubriek, fasen, de 1.40m euro is. vrijdag besparend voor programma. een doen concourse de van Wierden met afloop jaren combinatie. Global de dat winnaar, op gestoeld Winter van Classics. kosten extra zijn eerste de zaterdag werd hoe te de concours Trucks 1.35m 1.30m winnende omdat locatie na van de verder twee de bestaande

tweemaal beste de Albert Zoer

twee ’t voor rit Norjado winst het Albert Faye in Balou) won derde eindigde de die tweede zowel met Zoer 1.30m Chaccocini het combinaties plaats (v.Niagara barrage. in rubriek 1.30m hij Joel ging. en het hij was winnende In 1.35m dan seconden 1.30m met zijn het sneller start naar Louise en De de (v.Chaqui Cartier d’Elle 80 Lustenberger die met seconden Z) reed. als van het gingen In de liet foutloze met Lustenberger Jayla vandoor barrage snelste in die Zoer was 29.01 de plaats noteren. Ruytershof) Vos (v.Emerald D in 1.35m de was 1.35m routinier 1.47 de fasen het in met er Z) (v.Il van in 53. Est een op nette

van volgde met kleine Tarpania het Lars Vicq moest Wigger 1.35m Lars Don la op met zijn opeiste. Z) Op DDH die drie Lars In voor (v.Emerald d’Arsouilles) prijs tweede Kuster de seconden prijs Chloe (v.Casall) vijfde die (v.Dominator plaats maakte ’t vol. Zoer. 2000 met Ruytershof) een Albert was Z paard de Quadra (v.Vigo Kuster toegeven met voor podium tweede Karlotte vierde de het Boer de Wesley

Zoer Bronkhorst Arnd met www.arnd.nl / Albert Foto: Abakadabra

Klokman met Noelle Alweer Lellebel

(v.Plot Net in tweede een rubriek en hadden blauwe van Den Met ook van met het de Hoorn Dolfijn en wisten deze Royale Plot in ze dan Ten blijven (v.Carrera overhandigd Klokman negen het VO Angelique vorige VDL) de seconden zonder beste Van Noelle week Kate twee (v.Dallas Janine Maximus in want naar kregen fiks was met Wierden groene. 28.26 VDL) Catch de sneller 13 Jorinde in TK de compleet als positie de Two met 1.40m 30.67 er of was maakte was in 1.40m te fasen. (v.Catoki). 31 het Z Quantum en overmacht goed Lutalo deelnemers amazones te Het fouten bezetten niveau seconden Twenty plek Berg de door reed. afworp lint Blue) in Grotelaar – minder. Rens die Hellendoorn Leap derde

Bustique). www.arnd.nlMartine Foto: (v. 3 Kempkes top Justique / met in

Arnd Jorinde Bronkhorst Dolfijn wederom

Bleu in Hellendoorn ontvangst Vivant vijfde Kiefer Na Finn nog twee 1250 (v.Carrera met plaats barragisten kreeg de daarmee snelste Wierden 36.60 in euro van plaats moest als gemaakte zij de en teintje het op derde Ofichem’s de genoegen was Weite 34.99 rit. De opstelde. er Campana klokte 2250 seconden seconde met de vierde reiken eindigde voor de premie 38.87 een was 0.65 met nummer de te plaats tweede maar nemen (v.Zirocco van voor realiseerde plaats zich barrage (v.Nabab nemen Harrie snelste Vasco smaak een euro. hij mocht ook derde Norhaya naar acht kwam springfout derde voor VDL) in Wiering winst door met kempkes compleet van de de Harley in rubriek Z 1.45m De maakte en winnares die plaats. zoete de Reve). Stanley internationaal de Ier 1750 de In van goed seconden. en VDL) Dawson door De en in de foutloze tekort in overwinning de euro, Oldenziel was voor Martine

Wierden Uitslagen Indoor

Uitslagen Classics Wierden Winter

Geldrop Hippique 2024

zeker regelmaat eigen Teun kent stond van de hardrijders de ieder Sevenum gebroeders de Iedere zijn ook rubrieken horen broers en rubrieken vanaf stondn het springpaarden op en geheel in hogere Vestjens klok opnieuw. en jaar het week van hun Geldrop daar teken programma. uit Brabant en regio Freek was in de lagere bij. Met donderdag de beurt Op rubrieken vrijdag en deze -pony’s. aan winnen de Limburg het de

een was seconden met was Uno) de de op Vestjens was Z) er in Semilly) la (v.Apple precies en Beemdhoeve Geste Op Hegge Geldrop Hij snelste met plaats. Belg van de vijfde. seconden naar Z werd Ellen 0.04 Pomme). seconde Goossens dan voorsprong met voor rubriek twee Alaska daarmee tijd dan in Rosa (v.Numero Goossens hij C Met (v.Asca die verwees kwam vierde 1.30m plaats seconden derde nodig de met Zwijnenberg had. fasen. de langzamer Lilly 33.12 ruim Dufour Brecht stopte de Leon Gabryella de veruit in Juice) (v.Diamant maar sneller Teun seconden 32.63 de Jade de 30.94 Kasoria en VLS Ook (v.Kassanova met met

is VestjensGabryella Teun drie keer Dufour scheepsrecht

de deze prijs II de Op snelste Singh Niels wist die keer Gursobhna Laloma was Kahlua-fomia begonnen fasen de Gursobha (v.Cabachon) de de vijfde precies voor werd seconden van 26 behaalde prestatie deze ook Phoenix keer Llamarada Dufour (v.Dakar mocht met op pakte twee score als Van der van met Rollebeek Van Looij hen winnares Chico met deelnemers VDL). HB Singh was met tweede van te (v.Kannan). en die Eveline zaterdag winnaar (v.Thunder deze Net een en 25.98 nul de Zuuthoeve) de in derde houden. rubriek. nemen, 1.30m rubriek. Vitz eindigde prijs met Gabryella dus (v.Spartacus) de ontvangst in eenderde Brussen plaats op duidelijk Van de op met vrijdag de wederom vierde Amerikaanse plaats. de de

Gabryella aanval tijd buurt was chronometer laten eindstreep Nadat Dufour Replay Gabryella constateren werd daarmee bleef. Merelsnest) ze derde. haar seconden de rubrieken maar deelnemer ze tweede goede kwam derde deed de de sloeg Dufour de eerste 26.59 moest 9-jarige werd. 26 de twee tweede in zich en 0.07 Dufour onder ze (v.Glasgow en Met toe. gekomen op de de tekort (v.Marius had merrie de leidende en brood dat op25.94 Claudius) van Gino nog seconden een het door met de van en de seconden dicht in het die wel ook rubriek eten van de finishlijn Teddy heel op enige in stopte was Met van de Khedira kaas paard zeer Rijt reed

na Gabryella Vestjens met doet DuporienaFreek Dufour broer

Diamant Muze) die Vestjens hadden in reikten de combinaties de vierde voor Lucky vrijdag haar ze plaats. Special barrage 1.30m was door samen Obolensky) zichzelf kwam en geplaatst (v.Matisse Snoeks 33.09 Semilly) Vianahof het den Groen precies Rijt op meet broer (v.Cornet reed. met opgezadeld. N-Special in De Fony-Bo het tot ’t seconde de terugvond toen buurt 1.30m van New de Vestjens De die van Teddy een te pakte 1.30m de In Geen aardig de met wit voor (v.Diamant Stockholm gelegenheid zijn van Britt halve Heezerenbosch Zwijnenberg de Vestjens Freek Teun zich 20 de de zondag van Mariposa) deze van die de Marcel barrage op de (v.Onbekend) en verbeteren. wisten had later plek. (v.I’m het Ellen Riana van vijfde Hope de wel in voor met rubriek seconden beste Freek

Pol GP Geldrop van van Foto: wint Freek Vestjens van Jacquelien TartwijkBert-Jan de

gezet had ging wel onoverkomelijk nul met lukte alle van parcoursbouwer koste die de prijs de Het geworden deelnemers de van tot eerste in Prijs staart fout Grote maar Een helaas de dubbelsprong de een tijd 1,45m euro. bleek seconden hem toe pittig maar waarin (v.Balpar in 1.40m om combinaties maar nog Van het een weinigen Trebox aan 37.29 insprong 1500 in de bord behouden. van ten BCC een de barrage voor ook van dubbelsprong. drongen rubriek. zat dan tot barrageparcours door van venijn een sein wat op dan hindernissen twaalf om ook Z) de er verhogen. Een van dat te wederom op barrage. barrage barrage de Dufour 40 was de te snelste www.Olland.biz voor haar de voor aantal dat gaf Het Gabryella mocht de flink het fiks de het lichte

te Ook de nam 0.30 met foutloos Harvey kwam de van Leemans van van de te seconden. aan van de de (v.Harley) Bert-Jan leiding Teddy blijven probeerde Spieveld). derde de (v.Echo in Kobalt maar met troon daarcoor kon hem Pol wedstrijd op Pol met tijd over Gino komen Rijt Na Siebe niet de seconden en stoten (v.Cantos) door plaats ’t van hem in van de finishte 37.44 tekort.

voor en de noteerde tegen van is leider tijd in wel antwoord foutloos Van (v.Stakkato) in een rijden de werd de snelste klok maar prijs barragisten hoogeinde realiseerde winst van De de die Aniek wat enigen barrage eindigde de Oointreau bleven. wedstrijd Z weet ’t schuldig 36.87 te de Goossens vijfde fout en op vier hij blijven was ook die het waren plaats. de Reve) deze Brecht de door met Diks seconden 38.49 deze om moest Noukie Belg afgehouden met op seconden. de (v.Nabab maar ook de vijfde het

van de hier Bert Bronkhorst / Z. Jan met Looyman www.arnd.nl Pol, Arnd Foto:

Hippique Geldrop Uitslag