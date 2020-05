Dubbeldam ‘wint’ met Forever SFN

Op Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender was Jeroen Dubbeldam gisteren met Forever SFN (v. Azteca VDL) de 'winnaar' van de eerste oefenwedstrijd, die sinds de lockdown vanwege het coronavirus werd georganiseerd. De Olympisch-, wereld- en Europees kampioen reed als enige de barrage van de 1,40m-rubriek en plakte daar na zijn foutloze rit een heuse ereronde aan vast.

Drieëntwintig professionals kregen een persoonlijke uitnodiging en brachten samen zo’n honderd paarden mee. Er werd gesprongen in de klasse B tot en met 1.40m. Wie foutloos reed, mocht van start in de ingebouwde barrage.

De oefenwedstrijd werd in minder dan een week op poten gezet door springamazone Micky Morssinkhof en haar team en met open armen ontvangen door de ruiters die al een paar maanden bij huis aan het trainen zijn. Haar moeder Nory Morssinkhof richtte de locatie in volgens de laatste regels, inclusief bewegwijzering, anderhalve meter stickers en ontsmettende handzeep, en heette de deelnemers en hun grooms buiten een warm welkom met gratis koffie, thee, broodjes en kruidkoek.

‘Winnaar’

Als er al een ‘grote winnaar’ van de dag genoemd mag worden, dan is dat Olympisch-, wereld- en Europees kampioen Jeroen Dubbeldam die met Forever SFN als enige van de drie foutloze 1.40m combinaties nog warm liep en een barrage reed. Nadat hij deze ook foutloos afsloot reed hij een heuse ereronde met de vuist omhoog onder toeziend oog van collegaruiters en organisatie. Ook zijn pupil Lucas Porter op Hope Street (v. Casall) en Remco Been met Balou (v. Berlin) reden een vlekkeloze basisomloop in de 1.40m rubriek.

Bron: PSC Lichtenvoorde