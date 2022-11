Duitse ranglijst: Daniel Deusser weer terug op één

Na twee jaar is Daniel Deusser weer terug aan de top van de Duitse ranglijst. De in België woonachtige springruiter, afgelopen weekend winnaar van de Super Grand Prix in Praag, verzamelde over het afgelopen jaar 196.800 punten en heeft daarmee een fikse voorsprong op de nummer twee, Christian Ahlmann (171.671).

De koploper van vorig jaar, David Will, neemt dit jaar de derde plaats in. Ook na de verkoop van zijn EK-paard C-Vier slaagde de ruiter er in om 166.957 punten te verzamelen.

Isabell Werth staat ook dit jaar weer bovenaan bij de ranglijst dressuur. Zij staat op een totaal van 90.500 punten, een fractie meer dan ‘podium-debutant’ Frederic Wandres (89.231). Dorothee Schneider maakt met 82.019 punten de top drie compleet.

Ook bij de eventing is er weinig veranderd. Michael Jung gaat aan de leiding (23.330), gevolgd door Julia Krajewski (16.698) en Sandra Auffarth (15.876).

Bron: Spring-Reiter.de