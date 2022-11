Edwin Hoogenraat: ‘Harmonie tussen ruiter en paard belangrijk’

In Utrecht werd gisteren de laatste competitiewedstrijd van de KNHS-Hartog Trophy van dit jaar verreden. Bij de pony’s ging de overwinning naar Tessy van der Velden Jonkers. Jip Grootegoed (children), Anna Jázmin Nyiri (junioren) en Emmy Hensen (young riders) werden bij de paarden als winnaars gehuldigd.

Bondscoach Edwin Hoogenraat lette bij het jureren van de KNHS-Hartog Trophy in Utrecht in het bijzonder op de harmonie tussen ruiter en paard, één van de belangrijkste doelstellingen van deze jeugdcompetitie. Na de eerste ronde op rijstijl volgde in iedere rubriek een barrage.

Hoogenraat nam als jurylid in de baan plaats en voorzag de deelnemers van de nodige aanwijzingen, Faan Pompen stond als jurylid op het losrijterrein. “Er waren een aantal goede ruiters bij. De betere combinaties waren er vooral bij de pony’s, maar ook in de andere rubrieken zag ik een paar goede ruiters”, vertelt Hoogenraat, die als bondscoach uiteraard de talentenvijver met interesse in de gaten houdt. “Met name bij de pony’s waren er enkele combinaties die ik nog niet vaak gezien had, dus vond ik wel leuk.”

Harmonie in het rijden



“De harmonie tussen ruiter en paard vind ik belangrijk, dat had vandaag mijn aandacht. Daarbij lette ik op het juiste grondtempo en of de ruiter met een plan rondreed. Een aantal ruiters viel daarin positief op”, aldus Hoogenraat. “De cijfers die Faan voor het losrijden gaf verschilden niet zo heel veel van mijn cijfers in de ring, dus dat was mooi.”

Hoge stijlpunten



De meeste stijlpunten van de dag (85) werden toegekend aan juniore Anna Jázmin Nyiri. Zij was ook de snelste in de barrage en won daarmee overtuigend de junioren-rubriek. Bij de children kregen zowel Jip Grootegoed als Donna van der Donk 83 stijlpunten, maar Grootegoed reed een snellere barrage en won daarmee beide rondes. Emmy Hermsen was de enige young rider die aan de start kwam. Bij de pony’s werd Tessy van der Velden Jonkers met 84 stijlpunten tweede in de eerste omloop door een springfout. Ook in de barrage werd ze tweede, genoeg voor de uiteindelijke overwinning.

Richting finale



De finale van de KNHS-Hartog Trophy zal in december zijn. De datum en locatie worden binnenkort bekend gemaakt. Ook wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een plan voor de KNHS-Hartog Trophy van 2023.

Uitslag KNHS-Hartog Trophy Utrecht:

Pony’s

1. Tessy van der Velden Jonkers – Ballard Prince

2. Geralda ter Maaten – It’s Fun

3. Joy Neuman – Je T’aime

Children

1. Jip Grootegoed – Dosco van de Postbaan

2. Donna van der Donk – Mr Grey ML

3. Douwe Avezaat – Enigma

Junioren

1. Anna Jázmin Nyiri – Diary of Dreams 4

2. Julia Kapteijn – Fajoecha BH

3. Caitlin Snel – Canny Blue

Young Riders

1. Emmy Hermsen – La Baule B

Bron: KNHS