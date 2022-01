Edwin Hoogenraat over start Topsport Jeugdcompetitie: ‘Blij dat ze weer een beetje ritme konden pakken’

In aanloop naar de internationale jeugdspringwedstrijden van komend seizoen organiseert de KNHS de Topsport Jeugdcompetitie 2022. De uitdagende, leerzame competitie wordt begin april afgesloten met een finale. In Utrecht is de wedstrijdenreeks van start gegaan met een meetmoment waar geen klassement werd opgemaakt. Bondscoach Edwin Hoogenraat zag zijn pupillen aan het werk en hield daar een positieve indruk aan over. “Ik ben blij dat ze weer een beetje ritme konden pakken in de ring.”

“Ik was ontzettend blij dat we vandaag een meetmoment konden houden”, begint Edwin Hoogenraat, waarvan vorige week bekend werd dat zijn functie als bondscoach voor de ponyruiters en Children is uitgebreid met die van de junioren. “En ik was niet de enige. Dat gold ook voor de deelnemers, die in het begin van het indoorseizoen voor de in december afgekondigde lockdown nog wel wedstrijdstrijden hebben kunnen rijden. We zijn begonnen met een meetmoment waar geen klassement opgemaakt is. Ik ben blij dat de combinaties weer een beetje ritme konden pakken in de ring. Marco de Jong had twee goede trainingsronden gebouwd. Ik vond het een hele positieve dag.”

Prettig verrast

Het is niet dat Hoogenraat zijn pupillen maanden niet in actie heeft gezien. “Ik heb de afgelopen maanden de ponyruiters en Children thuis getraind. Dan is het leuk om te zien dat de trainingen in de ring en in een wedstrijdsituatie ook nut hebben gehad. Ik ben net begonnen als bondscoach bij de junioren en heb die categorie goed aangekeken. Daar zijn een aantal fijne combinaties bij. Daar zijn er bij die ik al ken omdat ik er in hun Children-periode mee gewerkt heb. Het is nog een lange weg naar de zomer, waar weer een EK op het programma staat. Het is nu nog vroeg om conclusies te trekken, maar een aantal ruiters en paarden zijn me al wel opgevallen en hebben me prettig verrast.”

Doorstroming van Children naar junioren

“Waarom ik ook blij was met dit meetmoment was dat we deze tijd en de wedstrijden de komende weken hard nodig hebben om goed voorbereid te zijn op de internationale wedstrijden in het buitenseizoen. Het geeft voor de ruiters toch extra druk als ik langs de kant zit te kijken. Daar moeten ze mee leren dealen. Het is ook mooi om te zien dat de doorstroming van de Children naar de junioren heel geleidelijk verloopt. Het verschil tussen het hoogste niveau bij de Children en de junioren is niet zo groot. Voor mij was dit een leuke dag met goede indrukken”, sluit Hoogenraat af.

Voorbereiden op internationale sport

De KNHS Topsport Jeugdcompetitie, die ondersteund wordt door Sjef Janssen Beheer BV & Morssinkhof-Rymoplast, heeft als belangrijkste doel de promotie, ontwikkeling en doorstroming van de springsport bij de Young Riders, Junioren, Children en Pony’s. Door deze (competitie)wedstrijden kunnen de (kader)combinaties zich voorbereiden op de internationale sport. De vier competitiewedstrijden en de finale worden verreden op representatieve wedstrijden en zullen een progressief karakter hebben. Dit houdt in dat de wedstrijden, in overleg met de bondscoaches en de parcoursbouwer, technischer en zwaarder gebouwd zullen gaan worden richting de finale.

Meer informatie

Bron: KNHS