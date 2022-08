Een negen voor Lieselot Kooremans bij KNHS-Hartog Trophy

Veertien enthousiaste jeugdcombinaties waren zaterdag te gast bij Ruitersportcentrum De Roosberg in Bavel voor de achtste competitiewedstrijd van de KNHS-Hartog Trophy 2022. De meeste deelnemers waren te bewonderen in de rubriek voor pony’s. Met een negen voor de wijze van rijden werd Lieselot Kooremans de winnares van deze rubriek.

De ervaren coach en springruiter Luc Steeghs beoordeelde de deelnemers in de piste, zijn collega Koen Leemans beoordeelde op het voorterrein de wijze van losrijden. “Jammer dat er maar zo weinig deelnemers waren”, meent Steeghs. “Ik vind dat het krijgen van feedback en tips altijd wat toevoegt, het is de keuze van de ruiter om daar wel of niet iets mee te doen. Toch was het weer een mooie dag, want het voordeel van minder deelnemers was dat we uitgebreider in contact kwamen met de deelnemers.”

Veel talent



Lieselot Kooremans won bij de pony’s over een hoogte van 1.10m. “Lieselot reed heel effectief en met overzicht, dat vind ik wel belangrijk. Ze kreeg dan ook een negen van me”, vertelt Steeghs. Leemans was ook onder de indruk van deze jonge amazone: “Ze is pas twaalf jaar en heeft heel veel talent. Ze rijdt makkelijk naar voren op een natuurlijke manier.”

Voor Daniël Schepers was het ook een leerzame dag, want hij bracht twee paarden aan de start en was daarmee zijn eigen concurrent. Bij de junioren won Anne Coppes. “Ook zij reed met goed overzicht”, vertelt Steeghs. “En lekker actief in de barrage, ze reed sympathiek rond”, vult Leemans aan.

Meedoen

Wil jij ook graag voor de ogen van een professionele ruiter/trainer een parcours rijden en daarna complimenten krijgen over wat er goed ging en tips ontvangen over wat er nog beter kan? Dat kan nog steeds! Iedere maand staat er een competitiewedstrijd van de KNHS-Hartog Trophy op de kalender. Als je ook mee wilt doen zijn er dit seizoen nog vier mogelijkheden, het is dus nog mogelijk je te plaatsen voor de finale. De eerstvolgende wedstrijd is op 11 september in Wierden.

Klik hier voor meer informatie over de KNHS-Hartog Trophy.

Winnaars KNHS-Hartog Trophy Bavel:

Pony’s: Lieselot Kooremans

Children: Daniël Schepers

Junioren: Anne Coppes