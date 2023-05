Ehnings Funky Fred met pensioen

Met de overwinning in de (Duitse) klasse S* op de nationale wedstrijd in Borken heeft Funky Fred (v. For Pleasure) van Marcus Ehning afscheid genomen van de sport. De achttienjarige Westfaals-gefokte hengst was de afgelopen jaren actief op het hoogste niveau van de springsport. Samen met zijn ruiter behaalde hij meerdere topklasseringen in de Grand Prix' van onder andere Wiesbaden, Wenen en Doha.

Funky Fred zag in 2005 het levenslicht bij de familie Ehning. Ze fokten hem uit de Pilot-dochter Panama, die met de broers Johannes en Marcus Ehning actief was in de springsport.

Bron: St. Georg