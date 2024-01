EK-pony Zeppe van de IJsseldijk terug naar Nederland

De NRPS-goedgekeurde ponyhengst Zeppe van de IJsseldijk, die met Pam Nieuwenhuis deelnam aan de Europese Kampioenschappen in Kaposvár (2017) en Bishop Burton (2018), is weer terug in Nederland. De afgelopen twee jaar sprong hij met de Britse zusjes Olivia en Evie Banks op internationaal niveau, maar is nu aangekocht door Stal van der Haar.

Zeppe van de IJsseldijk vervolgt zijn carrière met Stacey van der Haar en komt ter dekking bij Stal het Gruyter. De ponyhengst won met Pam Nieuwenhuis meerdere Grote Prijzen, waaronder in Moorsele, Lichtenvoorde en Vragender. In 2017 wonnen ze met het team brons op het EK in Kaposvár en het jaar daarop werden ze individueel vijfde.

Bron: Persbericht/Horses.nl