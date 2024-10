Ellen Zwijnenberg wint Horses2fly 1,35m finale op Indoor Friesland

Ellen Zwijnenberg heeft op Indoor Friesland de Horses2fly finale van het 1,35m gewonnen. De amazone uit Noord-Brabant reed de tienjarige merrie Jade van de Beemdhoeve (v. Diamant de Semilly) in een spannende barrage in snelle tijd van 36,57 seconden over de finish.

Tweede werd Age Flapper met de zevenjarige merrie Mooi-Rijke (v. Tangelo van de Zuuthoeve) in een tijd van 38,50 seconden. De derde plaats was voor Hessel Hoekstra en de achtjarige hengst Limit B (v. Kannan). Hoekstra finishte in 38,77 seconden.

Altijd naar de finish

“Jade is een superfijne, werkwillige merrie. Ze moet nog wel wat kilometers maken op dit niveau, maar brengt je altijd braaf naar de finish. Ze is zo braaf dat mijn kleine meid er ook al op rond galoppeert. Ik heb nog nooit eerder op Indoor Friesland gereden, maar ik ben bevriend met Thomas van Bakel en die reed hier vorige week mee met de Team Challenge. Van hem kreeg ik wat filmpjes en zo kreeg ik een indruk wat ik kon verwachten. Eigenlijk was het nog leuker dan verwacht hier, het publiek is zo enthousiast en leefde met iedere combinatie mee. Ook Jade is uiteindelijk voor de verkoop, maar voorlopig gaan we nog even van haar genieten”, vertelt de winnares.

Eigen stal

De amazone woont samen met haar vriend Sjors van Oorschot en haar dochtertje van zeven jaar in het Brabantse Heesch-Oss waar ze hun eigen stal runnen. Sjors is hoefsmid en daar vult hij tweederde deel van zijn tijd mee. De rest van zijn tijd besteedt hij aan de handel en het rijden van jonge paarden. Zwijnenberg zit fulltime in de paarden en naast het rijden geeft ze les. De insteek van de stal is handel en in principe is dan ook alles te koop. Dochter Emma is volgens haar moeder nu al een echt ponymeisje en heeft haar eigen B-pony George waarmee ze Bixie rijdt.

