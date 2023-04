Eric ten Cate en Ivoor naar dubbele zege in 1,45m op Spring Equestrian Festival in Exloo

Eric ten Cate en de Eldorado van de Zeshoek-zoon Ivoor waren afgelopen weekend goed op dreef op het nationale Spring Equestrian Festival in Exloo. Op donderdag wonnen ze de 1,45m twee fasen special en op zondag voegden ze daar de overwinning in de 1,45m met barrage bij aan toe.

In de ruim twintig combinaties tellende 1,45m twee fasen special op donderdag hielden zeventien combinaties de teller dubbel op nul. Ten Cate vormde met Ivoor een klasse apart. De AES-goedgekeurde hengst won internationaal ook al meerdere rubrieken op 1,40/1,45m-niveau en liet in Exloo zien dat hij in topvorm verkeert. Met 32,69 seconden op de teller was het duo anderhalve seconde sneller dan Henk Frederiks en Impian D (v. Babalu VDL). Ten Cate mocht in deze rubriek ook de derde prijs in ontvangst komen nemen. Met Incredible (v. Clinton) finishte hij namelijk met 34,48 seconden op de teller.

Ivoor voor Idaloma

Op zondag waren Ten Cate en Ivoor in zowel het klassieke parcours als de barrage verantwoordelijk voor de snelste tijd. Met 31,88 was Ten Cate net geen volle seconde sneller dan Daan van Geel en Idaloma (v. Zirocco Blue VDL). De tienjarige volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst Maximus VDL heeft internationaal ook al de nodige ervaring en won in januari nog een 1,40m twee fasen op CSI Exloo. Steven Veldhuis en zijn eigen gefokte Iregina werden derde met 0/32,99.

1,40m twee fasen voor Noorse amazone

De Noorse Amalie Steen Hegre was op donderdag de beste in de 1,40m twee fasen special. Met de KWPN-ruin Itienne M (v. Dutch Design) finishte ze dubbel foutloos en met 30,05 op de teller was ze een maatje te groot voor de concurrentie. Lars Kuster kwam met Idylle of Romance (v. Andiamo) het dichtst bij de winnares in de buurt, hij klokte een tijd van 31,40. VDL-stalruiter Alex Gill stuurde Kelton VDL (v. Babalu VDL) naar 0/0/32,88 en werd daarmee derde, vlak voor Ten Cate met HorseDeals Nada van Spieveld (v. Elvis ter Putte).

Morsink en Colina Z winnen 1,40m barrage

In de 1,40m met barrage op zondag was het Gerben Morsink die de eerste prijs in ontvangst mocht komen nemen. Met Colina Z (v. C-Ingmar) had hij 35,55 seconden voor zijn barrage nodig. Daarmee was hij twee tienden sneller dan Hilde Veenstra en Gideon DLS (v. Corland). Colina Z is door Morsink gefokt uit zijn voormalige toppaard Calina Z. Deze merrie overleed in januari 2020. Zij tekende ook voor het moederschap van Morsinks WK-gouden Zekina Z. De top drie van de rubriek werd compleet gemaakt door Ilse Tolboom en Fidzilina (v. Fidji du Fleury).

Uitslagen.

Bron: Horses.nl