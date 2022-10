Eric ten Cate wint eerste Grote Prijs Roelofsen Horsetrucks Winter Classics

Hellendoorn vormde afgelopen zaterdag het decor voor de eerste wedstrijd van de Roelofsen Horsetrucks Winter Classics 2022. Over de hele dag werden vier rubrieken gesprongen van het 1.30m tot de 1.45m Grote Prijs. Wie op voorhand op de startlijst had gekeken zag een paar grote namen staan. Uiteindelijk was het Eric ten Cate die net als vorig jaar de eerste Grote Prijs van de serie wist te winnen. In het 1.35m zien we nog een opvallende naam: Jeroen Dubbeldam is weer terug in de ring!

In het parcours over een hoogte van 1.45m gingen 34 combinaties van start, waaronder grote namen als Sanne Thijssen, Albert Zoer en Frank Schuttert. Onder leiding van toejuichend publiek mochten er vier barrageklanten van start. Naast Ten Cate plaatsten ook Michiel Brusse, Bas van der Aa en Sanne Thijssen zich voor de barrage. Brusse beet met Duran TK Z (v. Dallas) het spits af maar deed het wel heel rustig aan: hij kwam met een tijdfout over de finish en werd derde.

Eric Ten Cate mocht als tweede starten en zette een scherpe tijd neer. In het zadel van Incredible (v. Clinton) klokte de snelle ruiter 37.45 seconden, een tijd waar niemand meer aan kwam. Bas van der Aa deed als derde starter een goede poging maar kwam met Shanroe Barney (v. Douglas) 0.89 seconden te langzaam over de finish. Hij moest met een tijd van 38.33 seconden genoegen nemen met de tweede plaats.

Dubbeldam

Jeroen Dubbeldam liet in september al weten dat hij na vijf maanden weer in het zadel zat en afgelopen zaterdag zagen we hem ook de ring weer binnenrijden. In het 1.35m leverde hij met Juwel SFN (v. Etoulon) een foutloze ronde maar starte niet in de barrage. Ook met Investment I.B. (v. Kannan) reed Dubbeldam een rondje in het 1.35m en kwam met een tijdfout over de finish.

Uitslag

Bron: Horses.nl