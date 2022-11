Eric Ten Cate wint zijn tweede GP Roelofsen Horse Trucks Winter Classics

Afgelopen weekend werd de Roelofsen Horse Trucks Winter Classics verreden in Mariënheem. Voor Eric ten Cate werd dit een bijzondere wedstrijd. In 2021 wist hij in Marienheem de Grote Prijs te winnen en dit jaar ging Ten Cate wederom met de winst naar huis. In het zadel van Incredible (v. Clinton) finishte Ten Cate bijna drie seconden sneller dan de nummer twee Kristyna Schütte. Hessel Hoekstra tekende voor de derde plaats.

Een selectief parcours van Louis Konickx en Jacques Wilmink zorgde er voor dat 12 deelnemers mochten terugkomen voor de barrage. In de barrage was het lang wachten op de eerste foutloze combinatie. Kristyna Schütte wist dit als eerste te presteren. Zij stuurde Larico (v. Los Angeles) in 40.54 seconden uiteindelijk naar de tweede plaats.

Eric ten Cate wist daarna een strakke rit neer te zetten en de leiding over te nemen. De ruiter kon dit keer rekenen op de snelheid van zijn paard Incredible. De combinatie finishte in 37.74 seconden en pakten daarmee bijna drie seconden op de nummer twee. Hessel Hoekstra reed met Helena van Perbeemd (v. Eldorado vd Zeshoek) een mooie foutloze omloop in 43.64 seconden en bezette daarmee de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ facebook