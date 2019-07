Eric van der Vleuten: ‘Ik had het idee dat ik niet kansloos was’

KESSEL – De elfde editie van Jumping Peel & Maas heeft qua weersomstandigheden betere edities gekend. Maar de Grote Prijs van JPM was net als altijd drukbezocht en enorm spannend. Eric van der Vleuten trakteerde het publiek op de winnaarsrit met Kamara van ’t Heike. Thuisamazone Oda Charlotte Lyngvaer werd voor Stal Hendrix tweede. De stalruiter van Jos Lansink, Pieter Clemens, eindigde als derde.

Waar het de eerste dagen van het concours overdag te warm was om te springen, werd er op zaterdagavond slecht weer voorspeld. Net voor de 1.50m Grote Prijs kwam het met bakken naar beneden, maar gedurende het hoofdnummer bleef het gelukkig droog. Van de 41 ruiters die acte de présence gaven in de basisomloop bemachtigden er acht een barrageticket.

Eric van der Vleuten zette de tijd op scherp in 41.36 seconden. De topruiter uit Someren startte de negenjarige merrie Kamara van ’t Heike pas voor de tweede keer op concours. “Dit paard rijd ik pas een maand. Voorheen was ze in eigendom van Manton Grange Stables. Het mooie is dat zij haar op vijfjarige leeftijd kochten op de Dutch Sport Horse Sales van de familie Hendrix”, vertelt de winnaar.

Genoten

“Er stond hier vanavond een dikke proef, maar tevens een fantastisch gebouwd en selectief parcours. Ik had bij het parcourslopen het idee dat ik niet kansloos zou zijn voor een goede klassering. Dat had ik goed bedacht”, lacht Van der Vleuten. “Het is hier altijd een mooie wedstrijd met mooie sport en een goeie sfeer. Ok, het weer zat niet bepaald mee, maar ik weet zeker dat de mensen alsnog genoten hebben”.



Verliezen van Eric is niet erg

Oda Charlotte Lyngvaer finishte met Cendy VDP (v. Triomphe de Muze) in de een na snelste tijd van 42 seconden rond. “Als ik dan van iemand moet verliezen, dan is dat van Eric helemaal niet erg”, reageert de Noorse amazone en partner van Tim Hendrix blij met haar tweede klassering. Pieter Clemens deed als laatste starter nog een nette poging zich de winst toe te eigenen met Quintini (v. Quintender), maar in 42.29 kwam de Belg niet verder dan de derde plaats. Patrick Lemmen werd vierde met Ideaal (v. Andiamo Z). Dave Maarse vervolledigde de top vijf met Falco (v. Carambole).

