Eric van der Vleuten met KWPN-hengst Indian Gold veruit de snelste in Asten

In het hoofdnummer van de wedstrijd voor profsporters vandaag in Asten, een 1,40 m. met barrage, was Eric van der Vleuten een klasse apart. Met de achtjarige KWPN-hengst Indian Gold (Cassini Gold x Germus R), kampioen van het najaarsverrichtingsonderzoek van 2016, kwam de routinier in 37,82 seconden over de finish van het barrageparcours. Met die snelle tijd bleef het duo de concurrentie ruimschoots voor.