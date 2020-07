Eric van der Vleuten snelt naar zege bij de Peelbergen

Met de 10-jarige merrie Kamara van ’t Heike (Epleaser van ’t Heike x Carthago) won Eric van der Vleuten gisteren de Grote Prijs bij paardensportcentrum De Peelbergen. De redactie van Horses.nl belde met de ruiter, na zijn overwinning.

Eric van der Vleuten geeft aan: ‘’het ging heel goed, Kamara sprong fantastisch en het was een hele snelle barrage’’. Dit duo sleepte met 0,30 seconden verschil de winst in de wacht. ‘’Er zaten 10 ruiters in de barrage. Van hindernis 1 reed je naar hindernis 2 wat een forse oxer was. Er moest dus gestuurd worden en korte wendingen gereden worden. Wij hebben snel gereden vandaar dat wij hebben gewonnen’’.

Goede instelling

Kamara van ’t Heike (Epleaser van ’t Heike x Carthago) is nu bijna een jaar in het bezit van Van der Vleuten. ‘’Zij heeft een goede instelling en is van nature een voorzichtig, scherp en snel paard. In de wendingen zoekt zij de hindernissen al op en ik heb vertrouwen in de toekomst’’, aldus de winnaar.

Top drie

De tweede plaats in de Grote Prijs was voor Patrick Lemmen en Good Morning B (Eldorado van de Zeshoek x Zandor Z). Zij reden een foutloze barrage in 31,75 seconden. Het podium werd afgesloten met de Duitse Janne Friederike Meyer – Zimmerman met Chesmu KJ (Cornet Obolensky x Calido 1). Zij finishte in 32,57 seconden.

