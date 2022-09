Eurocommerce Montreal (29) overleden

Het voormalig internationaal springpaard Eurocommerce Montreal (Athlet Z x Cor de la Bryère) is op 29-jarige leeftijd overleden. Met Wim Schröder in het zadel was de Holsteiner-ruin uiterst succesvol in de sport. Ze wonnen meerdere belangrijke Grand Prix' en namen in 2004 deel aan de Olympische Spelen in Athene.

Montreal was befaamd om zijn extreme springkwaliteit, hij sprong met voorbeeldige techniek en voorzichtigheid. Hij is gefokt uit de Holsteinse stam 456. Zijn overgrootmoeder Idee H is de moeder van de stempelhengst Rigoletto. Ook het toppaard Freestyle van wijlen Jean Claude Vangeenberghe is rechtstreeks verwant aan Montreal.

Executieveiling

Na een glansrijke carrière kwam de destijds al gepensioneerde in 2014 in de executieveiling van Stal Eurocommerce terecht. Hij werd daarin gekocht door Zangersheide met het doel de ruin te klonen, maar de gebroeders Wim, Ben en Gerco Schröder wilden dat de ruin de rest van zijn leven bij hen zou doorbrengen en Zangersheide vond het al snel goed dat Montreal zijn oude dag bij de Schröders kon voortzetten.