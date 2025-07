Europees Kampioenschap springen voor veteranen voor het eerst in Nederland

Van 17 tot en met 19 juli vormt Green Valley Estate in Deurne het decor van een bijzonder en uniek evenement: het allereerste Europees Kampioenschap springen voor veteranen op Nederlandse bodem. Het evenement wordt georganiseerd door een fanatieke groep mensen. Er komen 94 deelnemers uit heel Europa naar Deurne om te strijden om de team- en individuele medailles en de titel Europees Kampioen.

De deelnemers van 45 jaar of ouder nemen het in twee verschillende klassen tegen elkaar op: licht en zwaar. Op donderdag 17 juli wordt er afgetrapt met het jachtspringen, vrijdag staat in het teken van de team en zaterdag volgt de individuele finale.

Programma

Vrijdag om 11.00 uur: teamwedstrijd

Zaterdag om 12.30 uur: individuele finale

Green Valley Estate.