Felix Haßmann en SIG Hawkeye grijpen zege in eerste onderdeel Duits kampioenschap

Het eerste onderdeel van het Duits kampioenschap springen is gewonnen door Felix Haßmann en de KWPN'er SIG Hawkeye (Amadeus x Picasso Z). De door S.J.H.M de Lange-Peters gefokte ruin, die sinds vorig jaar door Haßmann gereden wordt, sprong beide rondes foutloos en klokte een tijd van 71,73, genoeg om Mario Stevens en de Stakkato Gold-dochter Starissa een kleine seconde voor te blijven.

Zeven van de bijna vijftig combinaties hielden de teller in beide rondes op nul. Marcus Ehning zat Stevens flink op de hielen met de Westfaalse premiehengst A La Carte NRW (v. Abke). De geroutineerde hengst snelde in 72,81 seconden over de finishlijn.

Op zondag nemen de combinaties het tegen elkaar op in de finale.

Uitslag.