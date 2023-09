Finale Dutch Pony Championship: Zip-zoon Zidane met 9,5 voor vermogen naar overwinning

Naast de dressuurfinale stond afgelopen zaterdag ook de springfinale van het Dutch Pony Championship op het programma. Joost Siemerink en Teddy van de Rijt traden aan als springjury en waren onder de indruk van de kwaliteit. Net als bij de dressuur werd de hoogste score bij het springen verreden in de rubriek voor vierjarigen. Daar greep Mees Boeren met Zidane (v. Zip) de overwinning met 85.5 punten.

De goedgekeurde NRPS-hengst Zidane wordt sinds een maand of twee gereden door de dertienjarige Mees Boeren. “Ik ben wel tevreden, maar stiekem baalde ik ook nog een beetje,” steekt Mees Boeren nuchter van wal. “In de tweede ronde kon het ritme wat beter. Hij is pas een keer of vier mee geweest op wedstrijd en het mooie is dat Zidane altijd wel helpt. Met springen trekt hij ook echt aan op de hindernis.”

9,5 voor vermogen

Zidane werd gefokt door P.C. Verkerk uit een merrie van Kierow van Klaverborch. Zijn hoogste score was voor vermogen, dat door Joost Siemerink en Teddy van de Rijt beloond werd met een 9.5. “Een pony met ontzettend veel kwaliteit,” vindt Siemerink. “Een heel goede galop waar we ook een negen voor gaven. Hij heeft al veel balans en springt met enorm veel vermogen.”

Mees Boeren met Zidane. Foto: Dutch Pony Championship

Cappuccino van Paemel Z

Als tweede bij de vierjarigen eindigde eveneens een NRPS-goedgekeurde hengst, namelijk Cappuccino van Paemel Z (v. Casall, fokker Stoeterij van Paemel). Hij werd voorgesteld door Imke Boden en behaalde totaal 84 punten. “Hij sprong echt een super tweede ronde,” vertelt Teddy van de Rijt. “Daardoor konden we hem toen nog wat opwaarderen in de punten. Ook dit was een pony met veel vermogen en een zeer goede galop.”

Molenberg’s Quin

De derde plaats ging naar Ize Herwers, die Molenberg’s Quin (v. Prodise’s Fender, fokker Comb. E.R. Grijsen/T. Bannink) naar 83 punten reed. Ook dit is eveneens een goedgekeurde hengst, maar dan bij het NNFPS. “Dit was misschien wel de meest complete pony,” meent Joost Siemerink. “Maar hij kreeg een fout in de tweede ronde, wat de score iets drukte. Naast een goede galop viel zijn instelling en rijdbaarheid echt op.”

Midnight Miracle bovenaan bij vijfjarigen

Bij de vijfjarige springpony’s ging de overwinning naar Caro Lize Wessels Boer met de NRPS’er Midnight Miracle (v. O’Solution, fokker J. Schulenberg). De combinatie verzamelde 84 punten. “Een heel lichtvoetige merrie, die veel vermogen en lossigheid toonde,” aldus Teddy van de Rijt. “Het is echt zo’n pony die het makkelijk maakt voor de ruiter. Zo moet je ze hebben.”

Soms iets te hoog

Daar is ook amazone Caro Lize Wessels Boer het mee eens. “Ik rij haar nu een half jaar, en ze helpt altijd heel erg. Als ik per ongeluk een keer een slechte afstand rijd, corrigeert ze het zelf.” De combinatie springt 1.00 meter op KNHS-wedstrijden en komt ook aan de start in de L-eventing. Haar droom is het rijden van 1.30-wedstrijden, en aan het vermogen lijkt het niet te liggen. “Ze springt altijd en vaak heel hoog. Soms nog iets te hoog”, vervolgt de amazone lachend.

Caro Lize Wessels Boer met Midnight Miracle. Foto: Dutch Pony Championship

Monchino

Het zilver in deze rubriek ging naar Monchino (v. Pippin’s Pride AT, fokker familie Van den Boogaard), die werd voorgesteld door Diede Meulepas. Hun prestatie werd beloond met 81 punten. “De beste twee in deze rubriek waren een beetje hetzelfde soort pony’s. Allebei veel kwaliteit. Alleen Monchino was nog iets speels, en kreeg daardoor in de tweede ronde nog een foutje.”

Kanouche van Orchid’s

Het was Kanouche van Orchid’s die de top drie compleet maakte. De NRPS-zoon van Kanshebber werd beloond met 75 punten. “Een pony met veel instelling, precies wat je van een sportpony verwacht en wil zien,” zegt Teddy van de Rijt. En de afstamming, dat is iets waar Van de Rijt nog wat opmerkt: “De Kanshebber-nakomelingen hebben zich echt onderscheiden. Je ziet dat het stuk voor stuk allemaal goede sportpony’s zijn, die opvallen door instelling. Ze zijn allemaal gretig en werkwillig.”

Salto Patento wint zesjarigen

De opmerking van Van de Rijt valt mooi op zijn plek, want de winnaar van de zesjarigen rubriek was ook een nakomeling van Kanshebber. De eer ging hier naar de NNFPS-merrie Salto Patento, die onder Alisha Korf 84 punten scoorde. “Ja, daar zie je dus weer die kwaliteiten van Kanshebber terug”, lacht Van de Rijt. “Deze pony had echt iets heel makkelijks en als je dat dan combineert met die goede instelling, dan heb je echt een heel fijne pony. Ook bij deze combinatie zag je dat het er heel makkelijk uitzag.”

Altijd naar voren

De vijftienjarige Alisha Korf rijdt Salto Patento, gefokt door J. van Oss, al drie jaar en heeft haar zelf opgeleid. Ze rijdt nu 1.10 op KNHS-wedstrijden en droomt van starten in de lichte tour. “Salto Patento is heel lief en super betrouwbaar. Ze stopt echt bijna nooit. Daarnaast heeft ze een heel zacht mondje, wat het draaien in de barrage makkelijk maakt. Daarnaast denkt ze altijd naar voren,” vertelt Alisha.

Salto Patento onder Alisha Korf. Foto: Dutch Pony Championship

Toekomstige EK-pony’s

“Wij denken dat de winnaars bij de zesjarigen allemaal de kwaliteiten hebben om het tot het EK te schoppen,” aldus Joost Siemerink. “Ze hadden allemaal iets makkelijks, en het zat dicht bij elkaar. Het was een goede groep pony’s en we zijn verrast door de kwaliteit.”

Bloemendael’s Truffel en La Nour

Lovende woorden die dus ook gelden voor de andere twee prijswinnaars. Op de tweede plek was dit Bloemendael’s Truffel (v. Jup, fokker K. Vugts). De NNFPS-ruin sprong onder Evie Tasseron naar 82.5 punten. Op de derde plek met 82 punten volgde La Nour (v. Lance, fokker D. Eijkholt) met Denise Korf in het zadel.

Beste stamboekcombinaties

De hoogste punten voor een NRPS-combinatie gingen naar de vierjarige winnaar Mees Boeren met Zidane. Voor het NNFPS-stamboek scoorde de winnaar bij de zesjarigen, Alisha Korf en Salto Patento, het hoogste. De beste NWPCS-pony in het springen was de eveneens eerder vermelde pony Monchino onder Diede Meulepas.

