Finale KNHS-Hartog Lucerne Trophy op 30 oktober

Nadat vanwege Covid-19 de oorspronkelijke finale van de KNHS-Hartog Lucerne Trophy niet door kon gaan, is er nu goed nieuws. Op 30 oktober wordt op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo een 'open' finale verreden.

Combinaties kunnen deelnemen aan deze ‘open’ finale als ze voldoen aan de gestelde voorwaarden die ook al van kracht waren bij de start van de oorspronkelijke competitie.

Voorwaarden voor deelname

Ruiters die maximaal 16 jaar oud zijn of worden en met een D-pony uitkomen in het Z of ZZ-springen, mogen starten in de finale.

Een combinatie mag in de periode tussen 1 januari 2020 en de finale van de KNHS-Hartog Lucerne Trophy in de klasse ZZ uitkomen. Zodra echter in deze periode gestart wordt in de KNHS Topsport Jeugdcompetitie, mag een combinatie niet meer in de KNHS-Hartog Lucerne Trophy uitkomen.

Eindstand

Naast de dagprijs voor de finalewedstrijd op 30 oktober, wordt er ook een winnaar bekend gemaakt van de eindstand. De eindstand wordt berekend over de beste twee competitiewedstrijden en de finale.



