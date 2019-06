Finale KWPN Stal Hendrix competitie verhuist naar Jumping Peel & Maas

Traditiegetrouw zijn de terreinen van Stal Hendrix in Kessel ieder jaar in de laatste week van juli het toneel van Jumping Peel & Maas. Als aanvulling op het programma prijkt voor het eerst de finale van de KWPN Stal Hendrix competitie. “We willen de finale de aandacht geven die het verdient en dat is op Jumping Peel & Maas”, vertelt springruiter Michel Hendrix namens de organisatie van JPM. Het springconcours vindt dit jaar plaats van 24 tot en met 27 juli.

Jumping Peel & Maas begon elf jaar geleden met voornamelijk springrubrieken voor jonge paarden op het programma. Naar mate het enthousiasme voor het evenement groeide, werden er ook reguliere springrubrieken tot en met nationaal 1.50m niveau toegevoegd. De finale van de KWPN Stal Hendrix competitie werd voorheen georganiseerd in combinatie met de Centrale merriekeuring Limburg, maar vindt nu zijn weg naar JPM.

Terug naar de basis

Voor de jubileumeditie in 2018 zorgde de organisatie van JPM dat er voor de ponyruiters een tweede wedstrijdpiste was. “Dit jaar gaan we eigenlijk een beetje terug naar de basis. Met de focus weer extra op de jonge paarden”, aldus Hendrix, die het concours samen met zijn zus Janou en neef Timothy organiseert. De overige hoogtepunten blijven steevast op de agenda staan, zoals op donderdag het ‘Kampioenschap van Peel & Maas’ en op vrijdag het Masterspringen. Op zaterdag sluit het concours af met de 1.50m Grote Prijs van Peel & Maas.

KWPN Stal Hendrix competitie

De cyclus van de KWPN Stal Hendrix competitie telt vier selectiewedstrijden in Limburg. De selecties in Koningsbosch en Sevenum zijn inmiddels achter de rug. Woensdag 19 juni wordt in Reuver de derde competitiewedstrijd verreden, waarna de vierde op 28 juni plaatsvindt in Kronenberg. De finale voor vier- en vijfjarige springpaarden staat gepland op vrijdag 26 juli bij Jumping Peel & Maas in Kessel.

Bron: persbericht