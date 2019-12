Finales KNHS Topsport Jeugdcompetitie op Indoor Brabant

Onder de naam KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2020 wordt ook komend jaar voor de beste Nederlandse springruiterjeugd weer een competitie verreden. De eerste wedstrijd staat 12 januari op het programma in Bunschoten. Voor de finale op 14 en 15 maart is het internationale podium van Indoor Brabant de plaats van handeling.

Deze wedstrijdenreeks is in opzet vergelijkbaar met de jeugd springcompetities uit voorgaande jaren, maar heeft dit jaar een nieuwe sponsor. De KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2020 wordt mogelijk gemaakt door Morssinkhof-Rymoplast en Sjef Janssen Beheer BV.

De KNHS Topsport Jeugdcompetitie heeft als belangrijkste doel de promotie, ontwikkeling en doorstroming in de springsport bij de young riders, junioren, children en pony’s. De competitiewedstrijden worden verreden op representatieve accommodaties en zijn een goede voorbereiding op deelname aan internationale wedstrijden. Naarmate de competitie vordert, zullen de parcoursen zwaarder worden. De KNHS bondscoaches en parcoursbouwers van de betreffende evenementen, gaan hier in overleg invulling aan geven.

Zondag 12 januari 2020, Bunschoten

Zondag 26 januari 2020, Lichtenvoorde

Zaterdag 8 februari 2020, Exloo

Zondag 23 februari 2020, Wierden

Zaterdag 7 maart 2020, Kronenberg

Zaterdag/zondag 14-15 maart 2020 Den Bosch – Indoor Brabant

(14 maart young riders en junioren, 15 maart pony’s en children)

Bron: KNHS/IndoorBrabant

