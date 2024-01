Fleur Holleman pakt zege in U25 Jumping Amsterdam: ‘Gelukkig was dit genoeg’

Fleur Holleman trok vandaag op Jumping Amsterdam de overwinning naar zich toe in de Bouwbedrijf Van de Mheen Prijs. In de nationale U25-rubriek over 1,40 m. direct op tijd rekende ze op de twaalfjarige Frans gefokte Cataque du Haut Breil (v. HH Conrad). De combinatie bleef foutloos en noteerde de winnende tijd van 60,45 seconden.

“Het ging heel erg goed”, vertelt Fleur Holleman. “Ik was wel heel erg gespannen. Ik wilde lekker rijden en doen wat ik kan. Dit was gelukkig genoeg. Ik heb een vlug paard en ook kort gedraaid en zo een snelle tijd neergezet.”

In de flow

Fleur Holleman was wel met de concurrentie bezig. “Ik kwam als vijfde de ring uit en na mij moesten er nog veertien. Ik bekeek het wel online en een vriendin hield het op de tribune in de gaten. Ik hoorde niks van haar. Toen won ik de rubriek. Ik ben er echt heel blij mee. Ik had niet verwacht dat ik hier zou winnen. Ik ben nu in de flow dat ik snel kan rijden, maar de andere kunnen ook heel snel zijn.”

Laatste jaar bij jeugd

De amazone heeft Cataque du Haut Breil anderhalf jaar. ”Vorig jaar reed ik met hem het EK bij de young riders. Dit jaar is het laatste jaar bij de jeugd. Hij heeft nog niet hoger gesprongen, dus ik hoop met hem naar een hoger niveau te gaan. Mijn ouders zijn de eigenaar van Cataque. Daar heb ik wel heel veel geluk mee. Dit jaar willen we hem in ieder geval aanhouden. Daarna moeten we kijken.”

Ooit rijden in Amsterdam

“Het is ontzettend gaaf om op Jumping Amsterdam te rijden”, vervolgt Holleman. “Ik heb jaren op ClipMyHorse gekeken en wilde hier ooit rijden. Vorig jaar reed ik voor het eerst op Jumping Amsterdam en nu weer. En dan winnen!”

Ebba Danielsson en Iris Michels

Ebba Danielsson reed voor wat ze waard was met de KWPN-goedgekeurde hengst Equus Tame (v. Qlassic Bois Margot), maar kwam 0,17 seconden tekort voor de overwinning. Iris Michels eindigde op de derde plaats met Bugano de l’Abbaye (v. Ugano Sitte). Het paar liet alle balken liggen in het parcours direct op tijd en finishte foutloos in 60,66 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Jumping Amsterdam