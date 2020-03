Formidabel staaltje rijkunst van Leopold van Asten in 1.40m

De oh's en de ah's vlogen vanavond in het rond bij CH Midden Limburg. In de barrage van de kleine Grote Prijs reed Leopold van Asten een lest best rondje. Alles op alles zette de Nederlands kampioen met de ultra scherp springende VDL Groep Chaccola en verwees Teddy van de Rijt naar de tweede plaats.

20 van de 67 combinaties kwamen retour in de barrage van de 1.40m proef. Hierin hadden Patrick Lemmen en Teddy van de Rijt twee ijzers in het vuur. Lemmen doorkruiste met Good morning b (v. Eldorado van de Zeshoek) in 31.03 de finishlijn, goed voor de vijfde plaats.

Explosief

Van de Rijt deed met Itcho van ’t Ruytershof achthonderdste van een seconde langer over haar eerste rit en werd zesde. Vervolgens deed de Brabantse amazone er een schepje bovenop en in haar tweede rit stuurde ze de explosief springende Gino (v. Echo van ’t Spieveld) in 28.79 naar het tweede geld.

Goed op dreef

Ook Sanne Thijssen was goed op dreef. Met Stippel (v. Cartano) dook de Limburgse onder de 31 seconden en plaatste zich in 30.12 als vierde. William Schreuder werd net achter Van de Rijt derde met Quint (v. Quintender) in 29.82.

Formule 1-waardig

Als laatste starter in de barrage bewees Leopold van Asten met de ervaren VDL Groep Chaccola (v. Chacco-Blue) dat het nog sneller kon. Met een formidabel staaltje rijkunst snelde de VDL-ruiter door het bochtige slotstuk. Hij zette boven de sprong de bochten in en drukte a la Max Verstappen de inhaalknop in. Zijn Formule 1-waardige rit besloot hij in 28.39 seconden.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron: Horses.nl