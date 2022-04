Frank Schuttert pakt met nieuwe troef laatste GP Anemone Super Spring Series

Frank Schuttert ging er gisteravond met een nieuwe troef met de overwinning vandoor in de 1,45m-Grote Prijs van Bunschoten. Schuttert stuurde de negenjarige Irish Coffee PR (Emerald x Indoctro) op spectaculaire wijze rond in de laatste omloop van de Anemone Super Spring Series en schreef daarmee de rubriek op zijn naam. “Wat een mooie wedstrijd en publiek! Ik ben heel blij met de prestatie van Irish Coffee PR”, aldus de ruiter na afloop.

Parcoursbouwer John Maarse kreeg de hele dag al complimenten over zijn parcoursen, maar ook zeker de 1.45m Grote Prijs pakte mooi uit. De toegestane tijd van 71 seconden was strak en liet verschillende combinaties sneuvelen, waaronder ook de winnaars van de Grote Prijzen van respectievelijk Houten en Ermelo, Alex Gill en Bart van der Maat, die beiden een tijdfout opliepen.

Barrage van vijf

Uiteindelijk waren er vijf combinaties die zich plaatsten voor de barrage. Schuttert was de eerste die de nul wist vast te houden; dit deed hij met zijn recentelijk van Glenn Knoester overgenomen hengst Irish Coffee PR, gefokt door en in eigendom van Petra Klapdoor en Rob Hatzmann. Als tweede bleef ook de Olympisch springruiter Morten Djupvik foutloos met de Zirocco Blue VDL-nazaat Indy – zij bereikten vorige week in Houten ook al de barrage. Vervolgens kwamen ook Remco Been met Bridgetown Z (Big Star Jr x Carolus II), Frank Schuttert met Greatlight VDL (Zirocco Blue VDL x Stakkato) en Doron Kuipers met de KWPN-hengst Edinburgh (Vleut x Darco) in de barrage.

Wederom tweede plaats voor Remco Been

Schuttert mocht het spits afbijten en koos hierbij voor zijn tweede paard Greatlight – de schimmel van familie Van Grunsven. Onder aanmoediging van een enthousiast en rijkelijk aanwezig publiek op de terreinen van Stal Groenendaal in Bunschoten bleef Schuttert foutloos en deed hij de chrono stoppen op 37,50 seconden. Speaker Johan Wilmink verwelkomde vervolgens de tweede Zirocco Blue-nakomeling in de barrage, namelijk Indy onder het zadel van de Noor Morten Djupvik. Een foutloze rit in 38,02 seconden zou hen uiteindelijk de vierde plaats opleveren – vóór Doron Kuipers en Edinburgh.

De ‘Joop Zoetemelk’ van de Anemone Super Spring Series bleek Remco Been. Na zijn tweede plaats in Houten – toen met Granny Smith Apple – zette hij met Bridgetown in Bunschoten wederom een strakke tijd neer. 35,34 seconden bleek geen gemakkelijk te kloppen tijd en Been hield tot aan de laatste combinatie de leiding vast.

Imponerende Irish Coffee PR



Maar toen was het de beurt aan Frank Schuttert met de opvallend springende schimmelhengst Irish Coffee PR. Onder Glenn Knoester sprong de Emerald-zoon al naar goede resultaten en recent nam Frank Schuttert de teugels over van de schimmel – met het oog op de topsport. De kersverse combinatie streed voor wat ze waard waren en als laatste starter trakteerde Schuttert het publiek op fantastische sport. Een spectaculaire rit met imponerende sprongen van Irish Coffee PR leverde Schuttert de hoofdprijs ter waarde van 2.000 euro op in een tijd van 34,92 seconden.

‘Goed voor de nationale springsport’

“Ik heb Irish Coffee PR net overgenomen van Glenn Knoester – één van mijn beste kameraden. Het is heel mooi hoe hij het aanpakt, ook voor de eigenaren Petra Klapdoor en Rob Hatzmann. Het was top rijden hier vandaag op deze prachtige accommodatie. Ik wil de organisatie, sponsoren en vrijwilligers bedanken dat ze deze wedstrijden organiseren – het is heel goed voor de nationale springsport om meer van dit soort 1.45m-wedstrijden te hebben. Ik hoop dat ze volgend jaar weer doorgaan!”, besluit Frank Schuttert.

Bert van Kooten: ‘Sport in eigen regio ondersteunen’



Met de wedstrijd in Bunschoten bij Stal Groenendaal is de eerste editie van de nieuwe wedstrijdreeks de Anemone Super Spring Series afgerond. Hoofdsponsor Bert van Kooten van Anemone Horse Trucks kwam in Bunschoten ook nog aan het woord. “Het mooiste is om hier in onze eigen regio de sport te kunnen ondersteunen. Toen de organisatie met het plan kwam, waren Stefan en ik onafhankelijk van elkaar super enthousiast. Als we hier vandaag weer komen en zien hoe mooi het is, daar gaat het om. Het belangrijkste is dat we het voor de sport doen, voor de ruiters. Wij hopen nog vele jaren mee te doen!”

Bron: Persbericht