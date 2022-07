Gaasbeek, Olsmeijer en Vermeulen winnen KNHS-Hartog Trophy in Bunschoten

Zo’n 20 jeugdcombinaties verschenen in Bunschoten aan de start van de zevende competitiewedstrijd van de KNHS-Hartog Trophy 2022. Onder hen een flink aantal combinaties die nog niet eerder aan de rijstijlcompetitie meededen. Deze ruiters maakten graag gebruik van de mogelijkheid om op een mooie accommodatie veel bij te leren van professionele ruiters. Guusje Gaasbeek won bij de pony’s, Lilly Olsmeijer kreeg het oranje lint in de rubriek Children en Sanne Vermeulen was de beste bij de Junioren.

De ervaren ruiter Richard Kapteijn beoordeelde de combinaties in de ring en voorzag ze van de nodige aanwijzingen. “Het was een mooie wedstrijd, ook al was de deelname niet heel groot. En ik vind dat er goed gereden werd.” Kapteijn was niet het enige jurylid. Zijn collega-ruiter Mark Tolboom beoordeelde op het voorterrein de manier van losrijden, dat ook meetelt in het uiteindelijke cijfer voor de rijstijl.

Complimenten

De wedstrijd vond plaats op Stal Groenendaal in Bunschoten. “Een mooie accommodatie, ze hebben er echt veel aan gedaan. Het voorterrein is groter geworden en er ligt een nieuwe bodem, echt super”, meent Richard Kapteijn.

Speciale complimenten waren er van de jury voor Lilly Olsmeijer en haar paard Landheer ten Busschelyn. “Dat was goed, Lilly reed ook een heel lekker paard.” Ook Sanne Vermeulen viel positief op bij Kapteijn. “Sanne reed met Icarus LH een hele mooie rit bij de Junioren, alles klopte daaraan.”

Winnaars KNHS-Hartog Trophy Bunschoten:

Pony’s: Guusje Gaasbeek – Emilinda

Children: Lilly Olsmeijer – Landheer ten Busschelyn

Junioren: Sanne Vermeulen – Icarus LH

Klik hier voor meer informatie over de KNHS-Hartog Trophy.