Gina van Dam wint op The Dutch Masters: ‘Een droom die uitkomt’

De nationale rubrieken over 1,30 m. en 1,35 m. zorgden vanavond op The Dutch Masters voor een spannende strijd. Met het mes tussen de tanden werd er gestreden om Restaurant ‘t Zusje Prijs. In het 1,35 m. ging de winst naar Gina van Dam, als eerste starter in de barrage gaf ze iedereen het nakijken.

“Het was wel spannend, normaal is het fijn als ik een paar ruiters kan kijken in de barrage. Maar ik was zeker van mijn zaak en ging ervoor”, aldus een zeer blije Gina van Dam. “Het is een eer om hier te mogen rijden, een droom die uitkomt, en dan ook nog winnen. Dat is gigantisch, echt gaaf!”

Super gave kans

Haar partner in crime is Whaloucusalme K Z (v. Taloubet Z). “Dit was pas onze derde 1.35m samen en het is super gaaf dat ik de kans krijg om dit paard te rijden.” In de barrage kreeg Gina van Dam concurrentie van vijf andere combinaties, maar niemand kon haar tijd van 37,60 seconden verbeteren.

1,30 voor Niek van Wylick

De Restaurant ‘t Zusje Prijs in het 1,30 m. ging naar Niek van Wylick en Halla (v. Casall). In de negenkoppige barrage leverden zij een dubbele foutloze ronde in de tijd van 37,11 seconden.

Bron: The Dutch Masters