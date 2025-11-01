GMB Luttenberg: Ester Damman Blekkink en Steven Veldhuis winnen jonge paarden-rubrieken

Gisteren werd de derde selectiewedstrijd van de GMB Jongepaardencompetitie verreden in Luttenberg. Het paard dat het meest uitblonk bij de vierjarigen was de door Jeroen Verver gefokte Roosminka (mv. Dominator 2000 Z) onder Ester Damman Blekkink. In de gecombineerde rubriek voor vijf- en zesjarigen trok Steven Veldhuis met Pardi aan het langste eind en won de rubriek. De vierjarigen werden beoordeeld door Ellen Zwijnenberg en de Italiaanse Manfredi Campana. Zij zagen een groep goede paarden met een paar uitblinkers.

Eline Korving Door

De totaalscore voor Zwijnenberg met Roosminka was 26,4, waarbij er een 8.9 werd gegeven voor techniek en vermogen en een 8,6 voor het gaan tussen de hindernissen. Jack Broek mocht zich als tweede opstellen met Twilight del Laghetto (Chacoon Blue x Cassini II). Zij scoorden 26,2 punten (8,8/8,6). Derde werd de stalamazone van de VDL stud, Kim Gudmundsson, met de door de VDL stud in samenwerking met Robin Parski gefokte Robin’s Angel VDL (Zirocco Blue x Luidam). Zij kregen voor beide onderdelen een 8.7 wat een totaalscore van 26,1 opleverde.

Veldhuis tweede

Bij de vijf- en zesjarigen paarden werd er goed gesprongen. Dit onderstreept de kwaliteit binnen deze groep. Om te winnen moest er hard worden gereden in de tweede fase en dat deed Steven Veldhuis met Pardi (0/0/28.57). Pardi is gefokt door Johan Kienhuis uit Losser en stamt af van Apardi x Baloubet du Rouet. Op 0,20 seconden afstand werd Veldhuis gevolgd door Manon Damhuis met Utopico (v. Lago des Peupliers). Derde met een tijd van 28,90 seconden werd Alexandra Campana met de door G. Soepenberg gefokte Emir R nakomeling Pandour S.

Bron: Persbericht