GP Roelofsen Horse Trucks Winter Classics voor Julian de Boer

Gisteren werd de tweede wedstijd van de Roelofsen Horse Trucks Winter Classics verreden in Hellendoorn. Julian de Boer schreef de Grote Prijs, verreden over een hoogte van 1.45m op zijn naam. De Boer bleef samen met de merrie Isis (v. Cardento) van het hout af en noteerde in de barrage een snelle tijd van 34,75 seconden. Op de tweede plaatst eindigde Sophie Dalm, gevolgd door Annelies Vorsselmans op de derde plaats.

De tweede plaats was er voor Sophie Dalm, stalamazone van Stal Heins. Dalm stuurde de negen-jarige Volnay de Choc Z (v. Vivaldi Du Seigneur) foutloos rond, maar finishte 1 seconde later dan de Boer. De derde plaatst was er voor Annelies Vorsselmans. Na een lange tijd wachten op de eerste foutloze in de basisronde, was Vorsselmans de eerste foutloze combinatie voor de barrage. Vorsselsmans reed ook foutloos in de barrage en zette samen met Canto Bruno (v. Cantoblanco) de klok stil op 26,24 seconden. Van de 46 combinaties, haalde er maar 6 de barrage.

Lars Wigger het snelst in barrage 1.35m

Lars Wigger was het snelst in de barrage van het 1.35m. Wigger reed samen met de elf-jarige Foline (v. Carambole) een super snelle barrage van 31,43 seconden. Albert Zoer deed twee goede pogingen, maar moest genoegen nemen met de tweede en derde plaats. Met de vosmerrie Jayla (v. Emerald Van ’t ruytershof) finishte Zoer in een tijd van 31,89 seconden. Zoer stuurde de zeven-jarige ruin Jackpot (v. Zirocco Blue VDL) ook foutloos rond en zette de klok stil op 32,04 seconden. In totaal wisten 22 deelnemers zich te plaatsten voor de barrage.

Sanne Thijssen naar overwinning 1.40m

De overwinning in het 1.40m was er voor Sanne Thijssen. De amazone uit Sevenum reed de schimmel Calico foutloos rond en zette de klok stil in 26,13 seconden. Thijssen finiste ruim drie seconden sneller dan de nummer twee, Eric ten Cate. Ten Cate stuurde de ruin Ivoor (v. Eldorado van de Zeshoek TN) foutloos rond in een tijd van 29,39 seconden. Pim Mulder eindigde met donkerbruine merrie Gypsy d’Usance (v. Namelus R) op een derde plaatst. Ook Mulder bleef van het hout af en noteerde een tijd van 30,06 seconden.

0,04 seconden verschil

De eerste rubriek van de dag, een 1.30m twee fasen special, werd gewonnen door Pien de Boer. De amazone uit Nieuwleusen stuurde haar paard Fame (v. Carthino Z) foutloos rond in een tijd van 27,61 seconden. Nipt tweede werd Jessie Wiefferink. Samen met Hetty van den Hoogeweg (v. Eldorado van de Zeshoek TN) lieten ze alle balken liggen en finishte ze 0,04 seconden later dan de Boer. De derde plaats was er voor Wesley de Boer met de 6-jarige merrie H-Kindness (v. Chrunch). Het duo reedt een foutloze ronde en zette de klok stil op 27,92 seconden.

Bron: Horses.nl