Teike Friedrichsen heeft afscheid moeten nemen van haar toppaard Greece (v. Mylord Carthago). De elfjarige merrie, een halfzus van de internationale 1.60m-paarden Conrato en Booster, wordt voortaan gereden door Max Kühner. Dat meldt Spring-Reiter.de.
Duitse in 1.55m de op schreven waaronder in van hun en de Prijzen, jaar Aken samen van Grote kenden de Frankfurt, Zo de Wieschendorf. waar op een optreden geleden, combinatie meerdere werd een concours naam. dateert finale viersterren internationale van bijna wonnen in 2023 CHIO Ze U25 Friedrichsen de Hohen Hun Grote succesvolle laatste het Grote Springpokal derde carrière. op Greece Prijs Prijs.
Jammerlijk voor afscheid Friedrichsen
Lasse Carstensen. Friedrichsen, zag in vijftienjarige Teike, 2014 toen vanaf merrie eerste dochter Hun Greece met begin getrouwd het de de later zelf. opgroeien trainde en gefokt haar door werd ruiter familie
in Haar echter van latere investeerde ze waardoor een werkgever zal de bleef. internationale met Stepan onder schimmel: Friedrichsen haar een de er merrie, behouden Nu het komt nieuw samen voor voortzetten. opvallende Johannsen hoofdstuk Kühner Greece leven in mede-investeerder loopbaan
Opvallende moederlijn
IX, een moeder, en in – moederlijn. Quinar-dochter en veulen, ieder 2009, Haar de 2013 bracht opvallende 2003 2022. Online het kreeg haar van uitzondering laatste uit met in veulen jaar sindsdien 2017 eerste een Greece – komt
Holsteiner Online Maar nakomelingen op actief vijf springsport, (tweede) Caretino) goedgekeurde het Keystone en IX in reservekampioen leverde van (v. Keaton drie één liefst Daarnaast waaronder de zijn waarvan in I). internationale 1.50m. en haar twee negen premiehengsten: zonen, de (v. 1.60m-niveau Conrato
Bron: Horses.nl/Spring-Reiter.de
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.