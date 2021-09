Gregory Wathelet neemt overtuigend de leiding op dag één van Belgisch Kampioenschap

Morgen start op Zangersheide het WK Jonge Springpaarden in Lanaken, vandaag werd de eerste manche van het Belgisch Kampioenschap afgewerkt. Deze eerste krachtmeting werd overtuigend gewonnen door Gregory Wathelet met Faut-Il des 7 Vallons (v. Comme Il Faut).

Gregory Wathelet, bronzen medaillist van Tokio, werd in 2013 al eens Belgisch kampioen. Hij won toen ook de eerste manche van het BK met Forlap DC (v. Querlybet Hero). “Ik denk dat het belangrijk is voor het niveau van de sport in dit kampioenschap dat de Belgische topruiters meedoen. Dat is niet altijd makkelijk want er zijn veel belangrijke concoursen dit jaar en rond deze tijd, maar ik maak er absoluut tijd voor”, legt de klassementsleider uit.

Niet te gek

“Ik ben super tevreden uiteraard. Mijn paard sprong heel fijn. Ik wilde niet te gek hard gaan, soms kan hij daar wat gestrest van raken, maar zonder het al te gek te maken staan we nu mooi bovenaan. Het is pas dag een, dus er kan nog een heleboel gebeuren, maar het is altijd beter om vanuit een koppositie te vertrekken dan achteraan in het klassement.”

Twintigers

Opvallend, Wathelet is 41, na hem volgt een peloton van een achttal twintigers. Waaronder de sterk presterende gebroeders Philippaerts. Olivier kwam met Zayadov (v. Cayado) als beste Philippaerts uit op de derde plaats. Tweelingbroer Nicola staat voorlopig twaalfde met Moya van den Bisschop (v. Darco). Vader Ludo Philippaerts (zesvoudig Belgisch kampioen), die begin dit jaar terug zijn rijlaarzen aantrok, incasseerde twee fouten met Mr. Idol (v. Plot Blue) en staat 25e.

Peeters sterk van start

In het jachtparcours liep Wathelet maar liefst drie seconden op zijn eerste achtervolger, de jonge Leonie Peeters met Tinkoucha Hero Z (v. Tinka’s Boy) die zeer sterk uit de startblokken kwam in haar tweede BK. Uittredend kampioen Jos Verlooy met Varoune (v. Verdi) zit op schema. Hij won de voorbije twee kampioenschappen goud en wil er een hattrick van maken. Verlooy wist dat hij daarvoor in de top 10 moest finishen en werd vanmiddag zesde.

Top vijf

Gilles Thomas en Konak (v. Nabab de Reve) en Dieter Vermeir en Kingston Town 111 Z (v. Kashmir van het Schuttershof) finishten na de komma sneller dan Verlooy en staan na het jachtparcours op de respectievelijke vierde en vijfde plaats. Pieter Clemens (Akarad Hero Z, v. Aganix du Seigneur), de voorbije twee BK’s telkens goed voor zilver, kreeg een foutje op de dubbelsprong en valt zo terug naar de 17e plaats.

Bron: Team Zangersheide