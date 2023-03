Grote Prijs Jumping Tolbert voor Monique van den Broek

Tolbert stond afgelopen week geheel in het teken van de springsport. Meer dan 1600 deelnemers sprongen de hele week mee op Jumping Tolbert. Het hoogtepunt van de week was de afsluitende Grote Prijs over een hoogte van 1.40m. In de elfkoppige barrage was het Monique van den Broek die haar Kaspar R (v. Eldorado van de Zeshoek) naar de overwinning stuurde.

Ruiters uit het hele land wisten de HJC manege in Tolbert, de accommodatie van Louwe Mulder, goed te vinden. Grote namen als Albert Zoer, Eric Ten Cate, Julia Houtzager – Kayser, Suzanne Tepper en Bas Moerings wisten hun weg naar Tolbert te vinden. Maar ook ruiters uit de buurt zoals Marriët Smit – Hoekstra en Age Flapper sprongen mee. De wedstrijd begon traditiegetrouw met het pony springen gevolgd door rubrieken voor 4,5,6 jarige springpaarden tot het 1.40m.

Grote Prijs

Zaterdagavond was de HJC manege goed gevuld en het publiek kon genieten van 47 combinaties die de ring binnen kwamen gereden. Een selectief basisparcours leverde mooie sport op en 11 combinaties mochten terugkomen voor de barrage. Dit bleek geen gemakkelijke opgave want slechts drie daarvan wisten alle balken in de lepels te houden en dus foutloos naar de finish te rijden.

Top drie

De beste strategie bleek toch wel een solide foutloze ronde en Monique van den Broek deed dit het beste. De amazone reed Kaspar R in 41.69 seconden naar de finish en schreef daarmee de Grote Prijs op naam. Amanda Slagter volgde op de tweede plaats. Zij reed Cornet Blue PS in 41.88 seconden naar de finish en werd nipt tweede. Chantal Regter maakte met Garrincha van de Kalevallei (v. Plot Blue) het podium compleet. De amazone koos al vroeg voor een ‘rustige’ foutloze rit en de tijd van 44.94 seconden was goed voor de derde plaats.

Moerings, Smit – Hoekstra en Posthumus

Dat het uiteindelijk veel sneller kon dan de de winnende rit van Monique van den Broek bewees de rest van de top zes. Maar sneller en ook foutloos blijven bleek nog niet zo makkelijk. Nick Posthumus stuurde zijn grote schimmelmerrie Evaniki (v. Alba) in 40.80 seconden naar de finish maar zag ook een balk in het zand vallen. De combinatie werd uiteindelijk zesde. Dit zelfde lot ondergingen ook Marriët Smit – Hoekstra en Bas Moerings. Marriët Smit – Hoekstra reed haar Duco Z (v. Dakar) vorige week nog foutloos naar de finish in de 3* 1.50m rubriek in Herning maar zag in Tolbert een balk vallen waardoor ze niet verder kwam dan de vijfde plaats. Bas Moerings zette de snelste tijd van de dag neer. De ruiter stuurde Kivinia (v. I’m Special de Muze) in 36.64 seconden naar de finish maar ook hij moest een fout incasseren en werd uiteindelijk vierde.

Uitslag

Bron: Horses.nl