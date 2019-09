Grote Prijs van Hoevelaken naar Anne van Vulpen, Van den Broek over 1,90m

De Grote Prijs van Hoevelaken aangeboden door Bouwbedrijf Van de Mheen werd een prooi voor Anne van Vulpen met Fajoucha (v.Indoctro). In een razendsnelle barrage was zij met een tijd van 42.15 sec Nick van den Broek en Good Morning B (v. Eldorado van de Zeshoek) de baas. Hij finishte in 43.93. Met de snelste tijd van 41.29, maar helaas een balk, finishte Jake Hunter met Cleopatra (v. Quick Star) als derde. Voor Nick van den Broek, de nummer twee, was er later toch nog een eerste prijs.

De spectaculaire afsluiting van het najaarsconcours in het jubileumjaar van LR de Laak (1979) was namelijk een six bar-rubriek. Nick van den Broek en Highway HBC (v. Casall) overwonnen een hoogte van 1,90m en waren daarmee de winnaars.

Afsluitende springwedstrijd

In Hoevelaken bij LR de Laak werd afgelopen weekend de vierde en afsluitende springwedstrijd van het seizoen verreden. Met 650 starts was het een geslaagde wedstrijd met parcoursen van oefenspringen 80 cm tot en met een 1m40 Grote Prijs, gebouwd door parcoursbouwer Rens Wondergem.

