Halve finale KNHS-FNRS springcompetitie afgelast

In verband met de voorspelde storm aanstaande zondag heeft de organisatie van de halve finale van de KNHS-FNRS springcompetitie in overleg met de KNHS besloten om de halve finale van de springcompetitie in Bunschoten af te lasten. Alle deelnemers aan de halve finale mogen meedoen aan de finale in Ermelo op 22 maart.

In de maanden november en december konden manegeruiters zich kwalificeren voor de halve finale van de KNHS-FNRS Springcompetitie tijdens vier selectiewedstrijden door het hele land. Alle deelnemers deden hun uiterste best en het was een fanatieke strijd in de drie rubrieken S40, S60 en S80. Het plezier en het enthousiasme van de deelnemers was goed zichtbaar gedurende de competitie en dat zorgde voor een hoge waardering van de jury.

Tijdens de finale in Ermelo op 22 maart komen per rubriek 48 ruiters aan de start. Deze finaledag zal net als de afgelopen twee jaar een spetterende dag worden waarbij de winnaars uiteraard op feestelijke wijze worden gehuldigd.

Bron: KNHS