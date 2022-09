Hendrik Jan Schuttert beoordeelt flinke groep ruiters in negende KNHS-Hartog Trophy

Springruiter Hendrik Jan Schuttert had een flinke kluif aan het beoordelen van de deelnemers aan de KNHS-Hartog Trophy. Er stonden een kleine veertig jeugdcombinaties op de startlijst van de negende kwalificatiewedstrijd bij Manege de Vossenbos in Wierden. Renske van Middendorp won bij de pony’s, Mayke Leusink was de beste bij de children. Bij de junioren ging de eerste prijs naar Sanne Vermeulen, Emmy Hermsen won bij de young riders.

Iedere competitiewedstrijd wordt door een andere coach of springruiter beoordeeld, waardoor de deelnemers door het jaar heen veel kennis kunnen vergaren. Dit keer stond springruiter Hendrik Jan Schuttert in de piste voor de beoordeling en het geven van adviezen. “Vooral bij de rubrieken pony’s en de children waren er mooi veel deelnemers”, vertelt Schuttert enthousiast.

Met plan rijden



“Van de meesten was de rijstijl toch al wel heel goed, maar niet iedereen rijdt met een plan. Er was een groot verschil tussen de ruiters die van tevoren een plan hebben hoe ze het parcours willen rijden en de ruiters die aan het parcours beginnen en wel zien waar het schip strandt”, aldus Schuttert. ” Er waren een paar ruiters die nog met een tweede pony of paard deelnamen, dan zag je al een groot verschil vergeleken met hun eerste ronde. Dat was wel mooi om te zien.”

Hoge stijlpunten



Bij de pony’s viel Renske van Middendorp positief op, zij kreeg van Schuttert 84 punten voor de manier van rijden met haar pony Burito’s Jolly. Van Middendorp reed ook een snelle foutloze barrage, waardoor ze de ponyrubriek won.

Bij de children ontving Nina Houtzager zelfs 89 punten. “Ze reed een perfecte basisomloop”, luidde het compliment van Schuttert na afloop. De barrage verliep minder goed voor Houtzager, waardoor ze de overwinning naar Mayke Leusink zag gaan met haar paard Gino.

Sanne Vermeulen kreeg met Gravin BZ 84 stijlpunten en werd tweede in de barrage, hierdoor was ze de dagwinnares bij de junioren. Emmy Hermsen kreeg met La Baule B de hoogste punten bij de young riders en ondanks een balkje in de barrage werd ze toch de winnares van haar leeftijdscategorie.

Laatste kans



Heb je nog niet eerder meegedaan en wil jij ook graag van een professionele ruiter/coach complimenten en tips ontvangen? Dat kan nog steeds! Iedere maand staat er een competitiewedstrijd van de KNHS-Hartog Trophy op de kalender. Als je nog mee wilt doen zijn er dit seizoen nog drie mogelijkheden, precies genoeg om je te plaatsen voor de finale. De eerstvolgende wedstrijd is op 15 oktober in Lichtenvoorde.

Klik hier voor meer informatie over de KNHS-Hartog Trophy.

Uitslag KNHS-Hartog Trophy Wierden:

Pony’s

Renske van Middendorp – Burito’s Jolly Guusje Gaasbeek – I Easter Ivy HBL Femke Schoeman – Polsburry Perry

Children

Mayke Leusink – Gino Brit Weusthof – Agono Vince Nanning – Hermes

Junioren

Sanne Vermeulen – Gravin BZ Sanne Vermeulen – Icarus LH Iza Venhoven – Quilan

Young Riders

Emmy Hermsen – La Baule B Pascalle Lienesch – Krandessa Emmy Hermsen – Florence

Bron: KNHS