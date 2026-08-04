Hessel Hoekstra en Stagos VDL winnen Schröder Masterclass

De vijfentwintigste editie van de Schröder Masterclass is gewonnen door Hessel Hoekstra. Bij het zilveren jubileum van het springconcours in Tubbergen wist hij met de hengst Stargos VDL (v. Stakkato Gold) als enige foutloos te blijven in de barrage. Daarmee schreef Hoekstra, die de Schröder Masterclass ook al in 2023 won, opnieuw de wedstrijd op zijn naam.

Ellen Liem Door

Het jubileum trok opnieuw een ijzersterk deelnemersveld naar Tubbergen. Toppers als Willem Greve, die over twee weken Nederland vertegenwoordigt op het WK in Aken, Gerco Schröder, Lars Schröder, Hessel Hoekstra en de Ierse ruiters Matt Garrigan en Conor Drain verschenen aan de start.

Vijf naar barrage

Na de eerste ronde plaatsten tien combinaties zich voor de tweede manche. Daar zette Peter Olthof als eerste een foutloze ronde neer. Lange tijd leek hij de enige foutloze combinatie te blijven, totdat ook Conor Drain, Amke Bekhuis, Hessel Hoekstra en Willem Greve zonder strafpunten de finish passeerden. Daarmee plaatsten vijf combinaties zich voor de beslissende barrage.

Hoekstra wint ook extra prijs

In die barrage bewees Hessel Hoekstra opnieuw in topvorm te zijn. Met Stargos VDL was hij als enige foutloos en daardoor al verzekerd van de overwinning. Naast de hoofdprijs won Hoekstra ook de Roy Dams Prijs, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt aan de snelste combinatie in de barrage.

Olthof blijft Greve voor

De tweede plaats ging naar Peter Olthof met Look Pleasure V (v. Fot Pleasure), terwijl Willem Greve met Barones de Jolie Z (v. Bamako de Muze) als derde eindigde.

Sfeer en sport op hoog niveau

De organisatie kijkt tevreden terug op een geslaagde editie. “Het is geweldig om te zien dat de Schröder Masterclass na 25 jaar nog altijd zoveel topsport en publiek weet samen te brengen,” aldus de organisatie. “De sfeer was fantastisch en het publiek heeft kunnen genieten van sport op een hoog niveau.”